Bordoni | non viene fatto nulla per aiutare commercianti

Bordoni : rassicuro Di Maio - non è questione di partito : Roma – Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia, ha rassicurato il Ministro Luigi Di Maio: La Francia dipende da Parigi, Roma è un peso piuma in confronto. Il modo e la misura in cui le Capitali incidono sul loro Pil nazionale è un metro di misura essenziale per lo sviluppo e la crescita di un intero Paese.La Capitale, dove vivono milioni di persone, poggia sulle basi di uno Statuo che la regolamenta al pari di tanti altri ...

Bordoni : non abbiamo partecipato al voto - delibera mette a rischio posti lavoro : Roma – Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia, si è espresso sulla messa in liquidazione di Roma Metropolitane: La delibera passata ieri nell’Assemblea Capitolina, riguardante la messa in liquidazione di Roma Metropolitane, è un atto per noi politicamente inaccettabile e che dà la misura di quanti danni questa amministrazione si appresta a fare oltre a quelli già perpetrati. La città è allo sbando, invece di migliorare le ...

LAntico Caffè Greco - Bordoni : Raggi e Franchini devono intervenire - non va perso tassello importante del Centro : Roma – Arrivano le parole del coordinatore romano di Forza Italia Davide Bordoni: L’antico Caffè Greco è una delle più antiche e prestigiose attività commerciali e culturali di Roma parte viva di un racconto importante della vita artistica e letteraria della Capitale. Chiedo di convocare la Commissione Commercio per discutere dell’antico Caffè Greco. Sindaco e Ministro dei beni culturali devono intervenire affinché non si vanifichino ...

Bordoni : trasporti ormai al collasso - Roma non ha pace : Roma – Queste le parole di Davide Bordoni, coordinatore Romano di Forza Italia, che si è espresso sulla situazione dei trasporti della Capitale. Chiamarlo disagio per i cittadini Romani è solo un eufemismo , direi invece che la Capitale versa in un continuo stato di emergenza suffragato oggi da due notizie che investono il settore dei trasporti. Chiusa la stazione di Furio Camillo per un guasto alle scale mobili dove i treni transitano ...

Ostia - Bordoni : non c’è controllo e i cittadini sono abbandonati - via del Mar Rosso non curata : Roma – Queste le parole di Davide Bordoni di Forza Italia, che evidenzia la situazione di degrado in cui versano via del Mar Rosso a Ostia e la zona circostante, con i marciapiedi invasi da piante e la pavimentazione stradale rovinata da tempo e incuria. Con i cittadini di Ostia, a seguito di numerose segnalazioni, ho effettuato un sopralluogo in Via del Mar Rosso, luogo ideale per piacevoli passeggiate grazie alla vicinanza con una vasta ...

Bordoni : Non ci rassicura la dicitura liquidazione controllata : Roma – Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia: Ieri sono andato a trovare i lavoratori in azienda e si respira un clima pesante a Roma Metropolitane ma non solo per quello che è successo con le Forze dell’Ordine, un evento grave che meriterà le giuste valutazioni. E’ evidente che stiamo parlando del destino di una società importante per Roma Capitale – afferma il consigliere Davide Bordoni intervenendo in Aula Giulio ...

Bordoni : non sorpreso da dimissioni neo Cda - chiediamo subito consiglio straordinario su Ama : Roma – Nel caos Rifiuti a Roma il ‘nuovo’ Cda di Ama si dimette dopo appena tre mesi, la Raggi si lamenta di essere stata lasciata solo ma sull’emergenza rifiuti nella Capitale nessuno si è assunto le proprie responsabilità. Il continuo rimpallo a cui abbiamo assistito in questi anni tra la Regione Lazio e il Campidoglio non ha fatto altro che aggravare la crisi. Zingaretti quanto Raggi sono i principali artefici del ...

Bordoni : Sindaca non può mascherare malessere come rinnovamento : Roma – Un rimpasto dietro l’altro, assessori che vanno e che vengono, evidentemente cambiarne altre quattro e in assessorati chiave è il sintomo che la Giunta precedente non andava bene. La Sindaca Raggi non può mascherare il malessere come rinnovamento, perché anche se fosse così sarebbe comunque tardivo. Speriamo che l’ennesimo riassetto politico e amministrativo sia effettivamente un cambio di passo concreto e non solo per le ...