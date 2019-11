Ariana Grande parla dei suoi problemi festeggiando Thank U | Next

Ariana Grande - le foto su Instagram - : Fonte foto: InstagramAriana Grande, le foto su Instagram 1Sezione: Spettacoli Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Ariana Grande: ecco gli scatti che la popstar condivide su Instagram a beneficio dei suoi milioni di fan in tutto il mondo La ragazza della porta accanto, che ama gli animali, trascorrere del tempo con gli amici e cambiare outfit più o meno stravaganti. Ecco Ariana Grande nelle fotografie che ...

I vincitori degli MTV EMA 2019 : a Mahmood il Best Italian Act; Ariana Grande a mani vuote : Sono stati premiati i vincitori degli MTV EMA 2019. In diretta da Siviglia, domenica 3 novembre, sono stati premiati gli artisti internazionali artefici delle migliori canzoni, dei migliori video o riconosciuti come i migliori talenti dell'anno. Anche l'Italia ha un premiato: Mahmood. Il vincitore in carica del Festival di Sanremo si è aggiudicato il premio Best Italian Act, superando i voti totalizzati da Coez, Elodie Di Patrizi, ...

X Factor 2019 : i Sierra cantano sulla base di “7 Rings” di Ariana Grande – Secondo Live : X Factor 2019: i Sierra cantano sulla base di “7 Rings” di Ariana Grande. Il video dell’esibizione. Con il primo Live alle spalle, stasera gli undici concorrenti rimasti sono andati avanti nel Secondo Live di X Factor 2019, in onda giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NowTV. Nella puntata di stasera i concorrenti sono stati suddivisi in due manche che hanno prodotto due concorrenti al ballottaggio finale che decreterà il Secondo ...

John Legend ha cantato una cover di “NASA” con il figlioletto Miles e la reazione di Ariana Grande è adorabile : Ma la dolcezza? The post John Legend ha cantato una cover di “NASA” con il figlioletto Miles e la reazione di Ariana Grande è adorabile appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande : qui puoi ascoltare un assaggio delle canzoni della colonna sonora di Charlie’s Angels : Non devi far altro che cliccare play The post Ariana Grande: qui puoi ascoltare un assaggio delle canzoni della colonna sonora di Charlie’s Angels appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande potrebbe presto realizzare un live album e questa ne è la prova : Più chiaro di così! The post Ariana Grande potrebbe presto realizzare un live album e questa ne è la prova appeared first on News Mtv Italia.

Lizzo e Ariana Grande insieme nel remix di “Good As Hell” : BOOM The post Lizzo e Ariana Grande insieme nel remix di “Good As Hell” appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande ha rivelato che avrebbe dovuto realizzare “Bad To You” con Dua Lipa : ecco perché non è stato fatto : Leggi qui! The post Ariana Grande ha rivelato che avrebbe dovuto realizzare “Bad To You” con Dua Lipa: ecco perché non è stato fatto appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande ha duettato con Idina Menzel nella canzone di Natale “A Hand For Mrs. Claus” : Christmas is coming! The post Ariana Grande ha duettato con Idina Menzel nella canzone di Natale “A Hand For Mrs. Claus” appeared first on News Mtv Italia.

La canzone di Kylie Jenner per la figlia ha conquistato tutti - persino Ariana Grande : "Rise and shine" The post La canzone di Kylie Jenner per la figlia ha conquistato tutti, persino Ariana Grande appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande ha svelato la tracklist della colonna sonora di Charlie’s Angels ed è ricca di sorprese : E di featuring! The post Ariana Grande ha svelato la tracklist della colonna sonora di Charlie’s Angels ed è ricca di sorprese appeared first on News Mtv Italia.

Alessia Cara che canta “Bad Guy” come se fosse Ariana Grande - Cardi B (e molte altre) ti lascerà senza parole : WOW The post Alessia Cara che canta “Bad Guy” come se fosse Ariana Grande, Cardi B (e molte altre) ti lascerà senza parole appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande sbanca gli EMA : è l'artista con il maggior numero di nominations : Gli MTV Europe Music Awards si svolgeranno il 3 novembre a Siviglia e molti sono pronti a scommettere che Ariana Grande farà incetta di premi. La popstar americana è, infatti, l'artista con il maggior numero di nominations per l'edizione spagnola degli EMA. Ariana Grande è candidata al premio per "Best Artist", "Best Video" (per il video "Thank U, next"), "Best Sogn" (per il singolo "7Rings"), "Best Live", "Best Pop", "Biggest Fans" e "Best Us ...

MTV EMAs 2019 : in vetta Ariana Grande e Billie Eilish. Ecco tutte le nomination : MTV ha annunciato le nomination per gli “MTV EMAs 2019” che vedono in testa Ariana Grande con sette nomination tra cui “Best Artist” e “Best Video” per la sua hit virale “thank you, next”, e per “Best Song” insieme a Shawn Mendes. Seguono, per la prima volta in nomination, Lil Nas X e Billie Eilish con sei nomination ciascuno e la star latino americana J Balvin con cinque nomination tra cui “Best Artist”. Subito dietro, con quattro nomination ...