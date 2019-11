Tu si Que Vales | Emma Marrone abbraccia Belen Rodriguez

Maria De Filippi sbotta contro un concorrente a Tu si Que Vales : «Sei un c*** - per me puoi uscire dallo studio» : Maria De Filippi va su tutte le furie a Tu si que vales. Durante l’esibizione Pietro, un uomo che si presentava ironicamente come capace di leggere le mani, non ha conquistato il pubblico, visto che nessuno ha riso dopo la sua prima performance. Insistendo al centro del palco ha fatto una richiesta particolare: «Vorrei una vergine qui con me» e a quel punto Maria è sbottata. Già durante la lettura della mano a Teo Mammuccari il giudice ...

Emma Marrone a Tu Sì Que Vales - dopo l’esibizione gesto a sorpresa nei confronti di Belen : Capelli raccolti e completo nero con i brillantini. Emma Marrone ha calcato così il palco di “Tu Sì Que Vales” facendo ballare Belen Rodriguez e tutti gli altri protagonisti del programma di Canale 5. La cantante si è esibita con il brano “Io sono bella”, tratto da “Fortuna”, l’album che sta promuovendo in tutta Italia. Ad accoglierla complimentandosi con lei per la bellezza del disco c’era ...

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli - botta e risposta politico a Tu si Que Vales : "Pensa Salvini..." : La politica e Matteo Salvini entrano anche a Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5. "Colpa" di un siparietto a suo modo storico: Maria De Filippi finisce in un canotto durante l'esibizione di un concorrente, scena di per sé esilarante. A quel punto Sabrina Ferilli la punzecchia simpat

Tu si Que Vales - Emma si esibisce e poi a sorpresa bacia l’ex rivale Belen Rodriguez : Emma Marrone ha portato la sua grinta a Tu si que vales. Sabato sera la cantante salentina, tornata da poco sulle scene dopo la pausa forzata a cui l’ha costretta un problema di salute, è stata ospite del programma di Maria De Filippi su Canale 5 e si è esibita con il suo nuovo singolo, “Io sono bella”, scritto per lei da Vasco Rossi. A catturare l’attenzione però è stato quello che è successo dopo, quando – finito ...

Ascolti tv - ‘Tu sì Que vales’ travolge ‘Ulisse’ e si conferma un successo : Un altro eccellente risultato in termini di share certifica il gradimento per il talent di Canale 5 che supera i 5 milioni...

Ascolti tv sabato 2 novembre : vince ancora Tu sì Que Vales - bene Verissimo : Ascolti tv 2 novembre 2019, chi ha vinto la sfida del sabato sera: Tu sì que vales contro la replica di Ulisse Anche gli Ascolti tv di sabato 2 novembre hanno premiato Canale 5. Il programma di Maria De Filippi e la sua folta squadra continuano a segnare numeri molto alti, come spettatori e come […] L'articolo Ascolti tv sabato 2 novembre: vince ancora Tu sì que vales, bene Verissimo proviene da Gossip e Tv.

Tu sì Que Vales - Maria De Filippi e la battuta su Matteo Salvini (con supporto di Sabrina Ferilli) : Il canotto gonfiabile su cui è atterrata la giudice del programma è stato il pretesto per un'ironico botta e risposta con...

Ascolti TV | Sabato 2 novembre 2019. In 5 - 4 mln per Tu si Que Vales (28.6%) - Ulisse in replica 11.2%. Verissimo con Celentano 19.6% (2 - 7 mln) -19.8% (3 mln) : Sabrina Ferilli e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 2 novembre 2019, su Rai1 la replica di Speciale Ulisse – Quella Notte sulla Luna ha conquistato 2.248.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.22 alle 0.35 – la terza puntata di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.378.000 spettatori pari al 28.6% di share. Su Rai2 in prima tv assoluta NCIS ha interessato 1.509.000 spettatori pari al ...

Tu sì Que Vales - Maria De Filippi : la battuta contro Matto Salvini in prima serata. Cosa è successo : Scatenata Maria De Filippi durante l’ultima puntata di Tu sì que vales: al termine dell’esibizione di un concorrente della scuderia Scotti, si è lasciata andare a una battuta sul leader della Lega e sulle politiche legate all’immigrazione. Così, poco dopo la De Filippi è salita su un canotto disposto al centro del palco poco dopo la fine della performance. Nel frattempo, l’amica Sabrina Ferilli, divertita, l’ha invitata pensare al momento in cui ...

Tu si Que Vales : ospite Emma con il suo nuovo singolo “Io Sono Bella” (video) : Tu Si Que Vales 2019 Emma ospite con il suo nuovo singolo Io Sono bella scritto da Vasco Rossi (video) nuovo appuntamento su Canale 5 ieri, sabato 2 novembre, con la terza puntata di Tu Si Que Vales, lo show d’intrattenimento di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez e con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti saldi nelle sedie dei quattro giudici. ospite in studio Emma che dopo l’intervista da Fabio Fazio, è ...