Di Maio | «Plastic tax | dibattito surreale No ai negozi aperti 7 giorni su 7»

Plastic tax - Di Maio : “Serve a una svolta - passo per nostri figli e imprese. Gli altri si riempiono bocca con l’ambiente e adesso dicono di no” : Una misura pensata per “dare una scossa” e “invertire la rotta” sul tema dell’ambiente. “Un passo concreto per il futuro dei nostri figli e delle nostre imprese”. Luigi Di Maio difende a spada tratta la Plastic tax, fortemente messa in discussione negli ultimi giorni da illustri alleati in maggioranza come Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva ha definito le misure previste in manovra su auto aziendali, ...

Manovra - c'è la rivalutazione delle pensioni. Siringhe escluse dalla plastic tax. Di Maio : «Chi dice più tasse avrebbe causato l'aumento Iva» : Spunta anche la rivalutazione al 100% delle pensioni nella nuova bozza della legge di bilancio: arrivano sei scaglioni con differenti aliquote, che partiranno dal 100% per i redditi fino a 4 volte il...

Braccio ferro Renzi-Di Maio su Quota 100. Sconto su ristorante e idraulico - arriva la plastic tax : Il governo prende ancora 24 ore per sciogliere i nodi sul documento programmatico di bilancio che deve essere presentato all'Ue entro oggi a mezzanotte. A far slittare il Consiglio dei ministri risolutivo sarebbe il Braccio di ferro fra il Movimento 5 stelle e Italia viva su Quota 100. Luigi Di Maio vuole tenere la misura, mentre Matteo Renzi preme per superarla a favore di una riduzione delle tasse. A guardare con preoccupazione a quanto sta ...