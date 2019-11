Migranti nel carro bestiame, un arresto

E' stato arrestato in Grecia dai carabinieri di Riccione un pakistano di 33 anni per favoreggiamento di immigrazione clandestina e occultamento di cadavere. L'indagine era partita un anno fa dopo il ritrovamento del corpo di un 27enne pakistano nel Riminese. A breve sarà estradato in Italia. Iviaggiavano dalla Grecia in Italia, in un vano senza aria e luce, dentro un furgone che trasportava cavalli, per eludere i controlli. Almeno 6 i viaggi fatti dall'arrestato,uno dei quali è costato la vita al 27enne.(Di sabato 2 novembre 2019)