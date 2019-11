Gazzetta | Koulibaly nervoso e disordinato | troppi errori in quest’avvio di stagione

Gazzetta : in Serie A non tutti sono Koulibaly : Sulla Gazzetta l’analisi di come è cambiato il modo di difendere in Serie A. Ai marcatori, adesso, si chiede di costruire e se giochi, scrive la rosea, ne risentono le marcature. Udinese caso emblematico Un caso emblematico è rappresentato dall’Udinese. E’ sua la miglior difesa del campionato, con il numero minore di gol incassati dopo otto giornate di campionato. Il portiere friulano, Musso, si è fatto segnare solo 6 volte e ...

Gazzetta : il ritardo di preparazione non può essere una giustificazione per Koulibaly e Allan : Il presidente De Laurentiis non ama le Nazionali, anzi le odia, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, anche perché proprio gli impegni con le rispettive Nazionali, hanno ritardato quest’estate il rientro in squadra di Koulibaly e Allan. Le loro preparazioni sono state incomplete e adesso i numeri parlano chiaro, rispetto alla passata stagione il difensore azzurro ha recuperato la metà dei palloni ed ha anche giocato meno. Stesso ...

Gazzetta : il Napoli multa Koulibaly. Lui all’arbitro una frase simile a “fai schifo” : Due giornate di squalifica e una multa, è stata la decisione del Giudice Sportivo per l’espressione “gravemente ingiuriosa” rivolta da Koulibaly contro l’arbitro Di Bello nel finale di Napoli-Cagliari. La frase incriminata dovrebbe essere qualcosa di simile a «fai schifo», ripetuto più volte nei confronti dell’arbitro. Un atteggiamento sicuramente sbagliato e Koulibaly ne è pentito. La Gazzetta dello Sport scrive che il ...

Gazzetta : la difesa è il punto debole del Napoli. A Koulibaly e Manolas manca equilibrio : Questo avvio di campionato non è proprio come Ancelotti lo aveva immaginato. Il Napoli ha già incassato 9 reti nelle prime 5 giornate. Probabilmente, l’allenatore le aveva previste in tutto il girone d’andata. Invece, si ritrova a dover gestire un problema che potrebbe mettere in discussione il suo progetto: l’Inter è già a più 6. La coppia Koulibaly-Manolas avrebbe dovuto rappresentare il muro della difesa del Napoli, come immaginato in ...

Formazione Lecce-Napoli. Gazzetta : fuori Koulibaly tocca a Manolas e Maksimovic : fuori Koulibaly, posto a Manolas e Maksimovic. Questa la rivoluzione di Ancelotti in difesa contro il Lecce secondo la Gazzetta dello Sport. Riposano anche Mertens e Callejon e in attacco il Napoli prova una coppia inedita. Saranno infatti Lozano e Milik a puntare la porta di Gabriel domani. Il polacco alla prima stagionale dopo l’infortunio rimediato in estate ritrova la sua posizione vuole dimostrare di essere il bomber che serve al ...

Gazzetta : Koulibaly è tornato ad essere il nostro idolo : Dalla notte di Torino a quella al San Paolo contro il Liverpool le prestazioni di Koulibaly sino cambiate e tanto, scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta di oggi. Dal segnare l’autogol che ci ha condannati contro i nemici bianconeri, Kalidou è passato ieri a regale ai tifosi un muro solido contro gli attacchi di Salah & company. Ma Koulibaly non ha mai perso l’affetto e il sostegno dei tifosi e lui stesso lo dice quando parla di ...

Gazzetta : tra Manolas e Koulibaly non è ancora scattata una vera intesa : La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla coppia di difesa Manolas-Koulibaly. Il gioco di Ancelotti prevede una difesa molto avanzata, che giochi quasi a ridosso di centrocampo, scrive la rosea, ma per fare ciò c’è bisogno di tecnica e fisicità. La coppia Kostas-Kalidou, almeno al momento, ha deluso. Troppi i gol presi dal Napoli per non rendere evidente che c’è un problema, quantomeno di sintonia, tra i due difensori. Il senegalese ...