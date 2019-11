Formula Uno 2019 | calendario | date GP e orari partenza | dove vedere le gare in tv e

Formula 1 - Vettel vola basso : “non è detto che siamo favoriti. Digiuno in Messico? Proveremo a spezzarlo” : Il pilota della Ferrari ha parlato in conferenza stampa in vista del Gran Premio del Messico, appuntamento in cui la Ferrari non può fallire La Ferrari sbarca in Messico con tanta voglia di vincere, provando a riscattare le delusioni incassate a Sochi e in Giappone, dove solo la sfortuna ha privato il Cavallino della vittoria. Sebastian Vettel ha intenzione di tornare a salire sul gradino più alto del podio, bissando così il trionfo di ...

Formula 1 - Giovinazzi fiducioso : “se continuo così - nessuno mi toglierà il posto in Alfa. La Ferrari? Mi supporta sempre” : Il pilota italiano ha parlato del rinnovo con l’Alfa Romeo Racing, ammettendo di essere abbastanza fiducioso Antonio Giovinazzi vuole tenersi stretto il sedile dell’Alfa Romeo Racing anche nella prossima stagione, il rinnovo non è ancora arrivato ma il pilota di Martina Franca sta facendo di tutto per strapparlo. AFP/LaPresse Di strada da fare ce ne è ancora, ma gli ultimi risultati ottenuti in pista inducono certamente ...

Formula Uno - sempre più vicino l’approdo a Miami dal 2021 : Importante novità nel calendario della Formula Uno, che si appresta a sbarcare in una delle località più attraenti anche a livello turistico: Miami. L’idea era allo studio ormai da qualche tempo con la consapevolezza anche dell’impulso che avrebbe potuto portare al turismo locale, ma ora è diventa realtà grazie all’accordo raggiunto tra Liberty Media, la […] L'articolo Formula Uno, sempre più vicino l’approdo a ...

Dialogo tra Montalbano e Galluzzo sulla Formula Uno : Erino sull’autostrade che purtava a Palirmo per accompagnari Livi che doviva prenderi l’aerei per Ginova: come al sulito Galluzze guitava come Vettella e Muntilbano biastimava ad ogni surpassa. Salutate Livi Muntilbano trasitte nova in machina e si ni riturnarana a Vigati ma alla prime sgasate de Galluzze Muntilbano gli faci un sulenni cazziatona, Muntilbano: “Imo annari chiano, Gallù; ma chi ti pinsa di esseri in Formule uni?”. Galluzze: “Ma ...

Formula Uno : Valtteri Bottas trionfa in Giappone : 8.45 Valtteri Bottas domina il Gp del Giappone. Secondo un grande Vettel che nel finale riesce a tenere a bada Hamilton ed evitare così la doppietta Mercedes che comunque conquista il 6° Mondiale. Al via Vettel, partito in pole, viene passato da Bottas. Alla curva 2 contatto Leclerc-Verstappen (sotto investigazione): il ferrarista costretto a rientrare ai box per cambiare l'ala, Verstappen si ritirerà al 15° giro. Bottas, dopo un intermezzo ...

Formula Uno - dove vedere il Gran Premio del Giappone in Tv : Nuovo appuntamento stagionale per la Formula Uno che fa tappa a Suzuka, in Giappone, gara che un anno fa aveva visto trionfare la Mercedes con Lewis Hamilton che era riuscito a piazzarsi davanti a Valtteri Bottas e a Charles Leclerc. La Mercedes punta così a ripetere il risultato di dodici mesi fa, ma la Ferrari, […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran Premio del Giappone in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Formula 1 - Hamilton attacca la Ferrari : “Vettel non è più il pilota numero uno” : Un week-end di fuoco. Non basta il maltempo, che rischia di sconvolgere il programma del GP di Giappone per la Formula 1. Lewis Hamilton ha deciso di aumentare la tensione, provocando la Ferrari. Il britannico, campione del mondo in carica, ha parlato dell’episodio accaduto a Sochi, con lo scambio di posizioni tra Vettel e Leclerc. Per Hamilton Vettel ha perso il ruolo di guida numero uno nella Rossa, come riportato da Marca: “È una ...

Formula 1 - Hamilton avverte Vettel : “Seb non è più il numero uno - vi dico cosa sta combinando la Ferrari” : Il pilota della Mercedes ha provato a spiegare la situazione venutasi a creare tra Vettel e Leclerc, esprimendo il proprio punto di vista Lewis Hamilton appare molto incuriosito dalla situazione venutasi a creare in Ferrari tra Leclerc e Vettel, giunti ai ferri corti dopo un avvio di campionato alquanto tranquillo. Photo4/LaPresse Binotto fatica a tenere a bada i due piloti, protagonisti anche a Sochi di un siparietto tutt’altro che ...

Formula 1 – Leclerc - umiltà e talento : “paragone con Schumacher? Lui è una leggenda - io non sono nessuno” : Charles Leclerc raggiante dopo la pole position di Sochi, ma al paragone con le 4° pole consecutive di Schumacher il monegasco resta umile Un gran feeling con la Ferrari, trovato l’assetto giusto e in grande fiducia dopo una serie di risultati positivi. Non poteva che essere Charles Leclerc a conquistare la pole positiona Sochi, la 4° consecutiva con la Ferrari: l’ultimo a riuscirsi con la Rossa fu Michael Schumacher, non ...

Formula Uno 2019 - calendario : date GP e orari partenza - dove vedere le gare in tv e streaming : Formula 1 2019, come seguire tutti i gran premi in diretta tv? A che ora scatta il semaforo verde? Ecco tutte le...

Formula Uno - dove vedere il Gran Premio di Russia in Tv : Il Mondiale di Formula Uno prosegue senza sosta proprio ora che la Ferrari sta finalmente attraversando un momento positivo: la “Rossa” ha infatti ottenuto tre vittorie nelle ultime tre gare, le prime due con Charles Leclerc, l’ultima con Sebastian Vettel, con il monegasco che si è piazzato subito dietro di lui. Pur con la consapevolezza […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran Premio di Russia in Tv è stato ...

Formula Uno - dove vedere il Gran Premio di Singapore in Tv : Nuovo appuntamento per il Mondiale della Formula Uno, che fa tappa a Singapore, unica pista in cui si corre in notturna e dove sarà quindi fondamentale mantenere la masisma concentrazione per non commettere errori. Almeno sulla carta, il circuito, caratterizzato da punti lenti e tortuosi, non sembra essere particolarmente adatto alle caratteristiche della Ferrari, ma […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran Premio di Singapore in Tv ...

Formula 1 - Berger punge la Direzione Gara : “niente penalità a Leclerc a Monza? Qualcuno ha chiuso gli occhi” : L’ex pilota ha parlato di quanto avvenuto a Monza e del duello tra Leclerc e Hamilton, lanciando una stilettata alla Direzione Gara E’ trascorso ormai qualche giorno dal Gran Premio di Monza, ma le analisi continuano a susseguirsi, coinvolgendo anche quello che potrebbe essere il futuro di Vettel e Leclerc nel box Ferrari. Photo4/LaPresse Il monegasco ha vinto le ultime due gare, surclassando il compagno di squadra e ...

Imola punta la Formula Uno : presentata la candidatura : La passione che il popolo italiano ha per il mondo dei motori è fortissima ed è apparsa evidente domenica a Monza: in tantissimi hanno esultato sulle tribune dell’autodromo e a casa per la vittoria di Charles Leclerc, la seconda ottenuta dal ferrarista in una sola settimana. E ora si punta così a portare in un’altra […] L'articolo Imola punta la Formula Uno: presentata la candidatura è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...