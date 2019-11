F1 | Risultato Qualifiche GP Stati Uniti 2019 | Valtteri Bottas centra la pole! Vettel

Griglia di partenza F1 - GP Usa 2019 : Risultato e classifica qualifiche. Bottas in pole davanti a Vettel - Leclerc 4° ed Hamilton 5° : Le qualifiche del GP degli Usa, terzultimo round del Mondiale 2019 di F1, hanno regalato tantissime emozioni agli appassionati, presenti in circuito e davanti agli schermi televisivi. La pole position è stata conquistata dal finlandese della Mercedes Valtteri Bottas che, di appena 12 millesimi, ha preceduto il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. In seconda fila l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il monegasco della Rossa Charles ...

Griglia di partenza F1 - GP Usa 2019 : Risultato e classifica qualifiche : La Griglia di partenza del GP Usa 2019 1 Charles LECLERC Ferrari1:32.760 4 2 Sebastian VETTEL Ferrari+0.022 3 3 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.138 2 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.285 3 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.360 3 6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.400 3 7 Lando NORRIS McLaren+0.556 4 8 Carlos SAINZ McLaren+0.662 3 9 Daniel RICCIARDO Renault+0.848 4 10 Pierre GASLY Toro Rosso+0.955 4 11 Nico HULKENBERG Renault+1.055 4 12 Kevin MAGNUSSEN ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Malesia 2019 : Risultato e classifica qualifiche. Quartararo in pole position - Morbidelli 2° - Valentino Rossi 6° : Oggi sabato 2 novembre si sono disputate le qualifiche del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani e si è assegnata la pole position, grandissima battaglia tra tutti i protagonisti e lotta serrata tra i centauri: Marc Marquez, Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli non si ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Malesia 2019 : Risultato e classifica qualifiche. Quartararo in pole position - Morbidelli 2° - Valentino Rossi 6° : Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Il francese ha confermato le sue doti tecniche sul giro secco e scatterà al palo nella gara di domani, prima fila tutta Yamaha visto che alle spalle del transalpino ci sono Maverick Vinales e Franco Morbidelli attardati di poco più di un decimo. Valentino Rossi è sesto con l’altra moto della scuderia di ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Malesia 2019 : Risultato e classifica qualifiche : Oggi sabato 2 novembre si sono disputate le qualifiche del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani e si è assegnata la pole position, grandissima battaglia tra tutti i protagonisti e lotta serrata tra i centauri: Marc Marquez, Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli non si sono ...

Moto2 - GP Malesia 2019 : Risultato qualifiche. Alex Marquez in pole position - Binder e Luthi lo marcano. Marini 10° : Alex Marquez ha conquistato la pole position del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale Moto2 che si corre sul circuito di Sepang. Lo spagnolo ha stampato il crono di 2:05.244 e scatterà al palo per la sesta volta in stagione, l’alfiere della EG 0,0 Marc VDS partirà con tutti i favori del pronostico e punta a laurearsi Campione del Mondo. Il fratello d’arte vanta 28 punti di vantaggio sullo svizzero Thomas Luthi e 35 sul ...

Moto3 - Risultato Qualifiche GP Malesia 2019 : Marcos Ramirez centra la pole in extremis su Suzuki e McPhee - Dalla Porta 7° : Marcos Ramirez (Honda Leopard) non si fa distrarre Dalla pioggia intermittente ma lieve che inizia a cadere in avvio di Q2 e centra la pole position del Gran Premio di Malesia 2019 della Moto3. Sul circuito di Sepang, che come sempre offre condizioni variabili da un momento all’altro, lo spagnolo sfrutta nel migliore dei modi il suo ultimo tentativo e sotto la bandiera a scacchi fissa il limite a 2:11.758, superando per 127 millesimi ...

Moto3 - Risultato Qualifiche GP Malesia 2019 : Marcos Ramirez centra la pole in extremis su Suzuki e McPhee - Dalla Porta 7° : Marcos Ramirez (Honda Leopard) non si fa distrarre Dalla pioggia intermittente ma lieve che inizia a cadere in avvio di Q2, e centra la pole position del Gran Premio di Malesia 2019 della Moto3. Sul circuito di Sepang, che come sempre offre condizioni variabili da un momento all’altro, lo spagnolo sfrutta nel migliore dei modi il suo ultimo tentativo e sotto la bandiera a scacchi fissa il limite a 2:11.758, superando per 127 millesimi il ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Risultato qualifiche. Vinales in pole position - Valentino Rossi ottimo 4° dietro a Marquez : Maverick Vinales ha conquistato la pole position del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Phillip Island. Lo spagnolo sembra letteralmente imbattibile su questa pista, si è scatenato sul complesso layout di un tracciato sempre difficile da interpretare e ha stampato un vertiginoso 1:28.492: nessuno è in grado di avvicinarsi al crono dell’alfiere della Yamaha che sembra avere una marcia in più a queste ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Australia 2019 : Risultato e classifica qualifiche : A Phillip Island si sono disputate le qualifiche del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Si è definita la Griglia di partenza della gara che scatterà alle ore 05.00 italiane, è andata in scena una lotta serratissima per la conquista della pole position. Marc Marquez, Maverick Vinales, Fabio Quartararo si sono affrontati a viso aperto mentre Andrea Dovizioso e Valentino Rossi hanno faticato. Di seguito la Griglia di ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Australia 2019 : Risultato e classifica qualifiche : A Phillip Island si sono disputate le qualifiche del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Si è definita la Griglia di partenza della gara che scatterà alle ore 05.00 italiane, è andata in scena una lotta serratissima per la conquista della pole position. Marc Marquez, Maverick Vinales, Fabio Quartararo si sono affrontati a viso aperto mentre Andrea Dovizioso e Valentino Rossi hanno faticato. Di seguito la Griglia di partenza ...

F1 - Risultato Qualifiche GP Messico 2019 : Max Verstappen in pole position col giallo davanti a Leclerc e Vettel - 4° Hamilton : Max Verstappen conferma il suo straordinario rapporto con la pista di Città del Messico firmando una fantastica pole position e migliorando il record assoluto del tracciato per un solo millesimo facendo meglio del suo ex compagno di squadra Daniel Ricciardo. L’olandese della Red Bull, già vincitore in Messico delle ultime due edizioni, si è imposto in qualifica con uno stratosferico 1’14″758 precedendo le Ferrari ed ...

Griglia di partenza F1 - GP Messico 2019 : Risultato e classifica qualifiche. Verstappen in pole position davanti a Leclerc e Vettel : Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1. L’olandese della Red Bull ha stampato un giro spaziale e domani scatterà davanti a tutti sul tracciato in cui ha già vinto due gare. Alle sue spalle partirà Charles Leclerc con la Ferrari, ad aprire la seconda fila sarà l’altra Rossa di Sebastian Vettel accanto a Lewis Hamilton con la Mercedes. Di seguito la Griglia di partenza del GP del ...

Griglia di partenza F1 - GP Messico 2019 : Risultato e classifica qualifiche : Le qualifiche del GP del Messico 2019 hanno definito la Griglia di partenza della gara che andrà in scena domani sera sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Grande spettacolo a Città del Messico con la preannunciata battagliata tra Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen che si sono contesi la pole position. Di seguito la Griglia di partenza del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1, con ...