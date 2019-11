Android 10 sui Samsung Galaxy S10 dalla fine di novembre | certificati Wi-Fi Alliance

Microsoft Office ora è una suite completa su Android - con Word - Excel e PowerPoint : Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint mette a disposizione le note app Office con nuove funzionalità che sfruttano i punti di forza dei dispositivi mobili per offrire un'esperienza più pratica ed efficace. La suite permette di creare, modificare e collaborare ai documenti in tempo reale, archiviare e accedere ai documenti sul dispositivo o nel cloud, con la possibilità di cercare i documenti e accedere ai file recenti e usati di ...

Ecco come attivare e rendere più bella la modalità desktop di Android 10 sui OnePlus 7 e su Essential Phone : I possessori di OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, Essential Phone e probabilmente anche di altri smartPhone possono utilizzare questa guida per installare e migliorare la modalità desktop nascosta di Android 10: le notizie non suono buone invece per i possessori di Google Pixel 4. L'articolo Ecco come attivare e rendere più bella la modalità desktop di Android 10 sui OnePlus 7 e su Essential Phone proviene da TuttoAndroid.

Android Auto wireless dal 2020 sui veicoli Ford insieme al nuovo SYNC 4 - che è ufficiale : È stato ufficializzato oggi SYNC 4, la prossima generazione del sistema di comunicazione ed intrattenimento che equipaggia le vetture a marchio Ford L'articolo Android Auto wireless dal 2020 sui veicoli Ford insieme al nuovo SYNC 4, che è ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Android 10 finale per device Samsung : Google si esprime sui tempi : Da possessori di un top di gamma Samsung è anche giusto che vi chiediate quando il vostro dispositivo riceverà l'aggiornamento ad Android 10 in versione stabile. Se il colosso di Seul non ha voluto sbottonarsi in questo senso, un suggerimento che non possiamo di certo ignorare arriva direttamente da Google a margine di un discorso più ampio relativo a Project Treble, la tecnologia che sta pian piano permettendo di affievolire l'estrema ...

Google Chrome per Android ottiene la modalità scura. Firefox Browser ora fornisce il rapporto sui tracker : Google ha appena rilasciato l'aggiornamento alla versione 78 di Google Chrome che sta portando la modalità scura nel Browser per Android. Mozilla aggiorna il suo Browser lanciando la versione 70 dell'app Firefox Browser che tiene traccia dei tracker e permette di creare password complesse. L'articolo Google Chrome per Android ottiene la modalità scura. Firefox Browser ora fornisce il rapporto sui tracker proviene da TuttoAndroid.

Android 10 sui Samsung Galaxy S8? Alcuni indizi suggeriscono di sì : Samsung Galaxy S8 e S8+ saranno aggiornati ad Android 10? Le possibilità sono poche, ma in questi giorni è spuntato un piccolo e possibile indizio su Geekbench: vediamo di che si tratta. L'articolo Android 10 sui Samsung Galaxy S8? Alcuni indizi suggeriscono di sì proviene da TuttoAndroid.

Android 10 sui Pixel 4 dà il meglio di sé : gesture con launcher terzi - Pixel Themes e swipe per le notifiche : Continua la scoperta di nuove funzioni dei Google Pixel 4, alcune delle quali molto attese da parte degli utenti, come le gesture nei launcher di terze parti. L'articolo Android 10 sui Pixel 4 dà il meglio di sé: gesture con launcher terzi, Pixel Themes e swipe per le notifiche proviene da TuttoAndroid.

Com’è Android 10 con One UI 2.0 sui Samsung Galaxy S10? Le novità nel nostro video : Abbiamo installato Android 10 con One UI 2.0 nel nostro Samsung Galaxy S10+: ecco le novità che dovete conoscere! L'articolo Com’è Android 10 con One UI 2.0 sui Samsung Galaxy S10? Le novità nel nostro video proviene da TuttoAndroid.

Quali sono le novità sui Samsung Galaxy S10 con Android 10 e One UI 2.0 a bordo? : Oggi 14 ottobre è il grande giorno della partenza ufficiale della beta Android 10 sui Samsung Galaxy S10, insieme naturalmente con la pure rinnovata interfaccia One UI 2.0. L'annuncio social è stato commentato già sulle pagine di OM. Ora è invece utile capire Quali sono i cambiamenti in arrivo sulla generazione di top di gamma in questa fase sperimentale e poi anche nel rilascio finale. Esaminiamoli tutti da vicino. Gesture I Samsung ...

Ecco quando la EMUI 10 con base Android 10 arriverà sui vari modelli Huawei e HONOR : Ecco la timeline relativa a numerosi altri smartphone Huawei e HONOR in attesa dell'aggiornamento alla nuova EMUI 10 basata su Android 10. L'articolo Ecco quando la EMUI 10 con base Android 10 arriverà sui vari modelli Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

Dual boot HarmonyOS e Android sui device Huawei : l’ultima novità : Avete presente HarmonyOS, il sistema operativo proprietario di casa Huawei? Ne abbiamo tanto sentito parlare all'indomani del ban USA che lo scorso maggio colpì proprio il produttore cinese. Come riportato da 'Huaweiadvisor.com', ci sarebbe la possibilità di vedere gli smartphone dell'OEM in modalità Dual-boot, anche per quanto riguarda i modelli già presenti sul mercato. Era il 9 agosto quando HarmonyOS venne ufficialmente presentato, ...

Lunedì di fuoco per la beta di Android 10 sui Samsung Galaxy S10 : arriva un tweet ufficiale : Quella odierna sarà una giornata molto importante per i non pochi utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un device appartenente alla famiglia dei Samsung Galaxy S10. Come vi ho preannunciato durante lo scorso fine settimana con un articolo dedicato, infatti, finalmente inizieremo a toccare con mano la beta di Android 10, con una svolta praticamente ufficiale anche per il mercato europeo. In questi minuti, a conferma dei rumors, è ...

Quant’è veloce Android 10 con One UI 2.0 sui Samsung Galaxy S10? Ecco un video confronto : Phone Arena ha pubblicato un video confronto tra un Samsung Galaxy S10+ con Android 10 e One UI 2.0 e un Samsung Galaxy Note 10+ con Android 9 L'articolo Quant’è veloce Android 10 con One UI 2.0 sui Samsung Galaxy S10? Ecco un video confronto proviene da TuttoAndroid.

HarmonyOS e Android potrebbero presto convivere anche sui vostri smartphone Huawei : Huawei è pronta a far debuttare il proprio sistema operativo, HarmonyOS, in dual boot con Android, fornendo così all'utente possibilità di scegliere. L'articolo HarmonyOS e Android potrebbero presto convivere anche sui vostri smartphone Huawei proviene da TuttoAndroid.