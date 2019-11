Migranti | Lamorgese | “Nessuna invasione” Salvini | “Sbarchi saliti a ottobre” Ma aumento

Migranti - Luciana Lamorgese smentisce Matteo Salvini e afferma : “Non esiste alcuna invasione” : "Raffrontando gli sbarchi di settembre 2018 e 2019, in effetti l'incremento numerico c'è stato, ma è riconducibile soprattutto all'aumento degli sbarchi autonomi, che non costituisce un fenomeno nuovo", afferma la ministra Luciana Lamorgese. E soprattutto, sottolinea, si tratta di un aumento cominciato ad aprile, quando Matteo Salvini era ancora il titolare del Viminale.Continua a leggere

Migranti - il ministro Franceschini : “Fare sbarcare subito Ocean Viking con 100 a bordo. Conte e Lamorgese sanno come la pensa il Pd” : Il caso Ocean Viking anima il governo. La nave di Sos mediterranee e Medici senza frontiere da dieci giorni ha chiesto all’Italia un porto sicuro: a bordo cento Migranti, tra cui 41 minori e 2 donne incinte. “Non ho fatto tweet ma il presidente del Consiglio e il ministro degli Interni con cui ho parlato più volte anche nelle ultime ore, sanno che per il Pd non è tollerabile tenere un minuto di più persone in mare”, dice il ...

Ocean Viking 10 giorni in mare : “Ue consenta sbarco Migranti”. +Europa : “Lamorgese assegni porto” : La "prolungata e inutile permanenza in mare" della Ocean Viking, senza un porto da 10 giorni, "deve finire": ai migranti, tra cui 41 minori e 2 donne incinte, deve essere consentito "con urgenza" lo sbarco. Lo chiedono all'Ue Sos Mediterranee e Msf, le Ong che gestiscono la nave che il 18 ottobre ha salvato 104 persone a 50 miglia dalla Libia. La Ocean Viking ha chiesto piu' volte un porto di sbarco all'Italia e a Malta senza ricevere risposta, ...

Migranti - la ministra Lamorgese invita al Viminale le ong : "L'inizio di un dialogo" : Ricevute le organizzazioni in prima linea per i salvataggi in mare, da Msf a Open Arms: ripristinare l'obbligo di soccorso, dissequestrare le navi, interrompere la collaborazione con la Guardia costiera libica, garantire porti sicuri. Salvini: "Io sto con le forze dell'ordine,...

Migranti - le Ong incontrano il ministro Lamorgese : “Torniamo a salvare vite in mare” : Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato i rappresentanti delle Ong che prestano soccorso in mare, dando vita a "un primo passo per l'avvio di una interlocuzione diretta". Il confronto viene accolto positivamente dalle stesse Ong che chiedono di rilanciare le attività di soccorso in mare e di fermare le morti nel Mediterraneo.Continua a leggere

Migranti : Lamorgese - 'a fine lavori l'hotspot Lampedusa potrà ospitare 439 persone' : Palermo, 2(Adnkronos) - A lavori di sistemazione ultimati l'hotspot di Lampedusa che oggi può ospitare 96 persone potrà ospitare fino a 439 Migranti. L'annuncio è stato dato oggi, durante il question time, dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese che ha risposto all'interrogazione della deputat

Migranti - ministra Lamorgese annuncia 132 posti in più nell’hotspot di Lampedusa con un’area dedicata ai minori non accompagnati : Entro marzo dell’anno prossimo l’hotspot di Lampedusa avrà 132 posti in più rispetto agli attuali 96, compresa un’area per i minori non accompagnati. L’annuncio arriva dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante il question time alla Camera in cui ha risposto a un’interrogazione sulla situazione dell’isola siciliana presentata dalla deputata di Forza Italia, Laura Ravetto. Alla fine degli interventi di ...

Migranti : A question time Camera Lamorgese risponde a Lega su aumento sbarchi : Roma, 16 ott.'(Adnkronos) – Al question time della Camera in programma oggi alle 15, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, risponderà ad un’interrogazione del capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, sulle iniziative volte a fronteggiare l’incremento degli sbarchi di Migranti sulle coste italiane, nonché in materia di redistribuzione dei richiedenti asilo in ambito europeo.L'articolo Migranti: A question ...