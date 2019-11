Il mercato della sabbietta per gatti

Notizie del giorno – Il colpo di gennaio della Juve - Mazzarri nella bufera - l’annuncio di Marotta sul mercato : IL colpo DI gennaio della Juve – La dirigenza bianconero ha definito il primo colpo per il mese di gennaio. Si tratta di Matias Soulé, talento di Cordoba da aprile in rotta con il Velez Sarsfield e che per caratteristiche viene paragonato ad Angel Di Maria. Paratici ha giocato d’anticipo ed ottenuto l’ok dal calciatore che sarà della Juve a partire da gennaio. Nel frattempo osservatori bianconeri hanno anche visionato Son del ...

Calciomercato Inter – Conte insoddisfatto - Vidal o Matic i colpi per gannaio : in estate è caccia ai top player della Serie A! : Conte chiede dei rinforzi in vista di gennaio: Vidal o Matic i nomi caldi. In estate l’Inter punterà forte sui top player della Serie A: Chiesa, Milinkovic-Savic e Tonali nel mirino “Non è facile giocare ogni 3 giorni, giocano sempre gli stessi […] Dobbiamo fare delle valutazioni con la società […] sono preoccupato”, si è espresso così Antonio Conte dopo il pareggio dell’Inter contro il Parma. Il tecnico nerazzurro non ha ...

Rassegna stampa di venerdì 25 ottobre – Furia Roma - i sogni sul mercato della Juve [FOTO] : Rassegna stampa di venerdì 25 ottobre – Tra le prime pagine dei principali quotidiani sportivi odierni si parla delle grandi possibilità della Juventus sul mercato dopo l’approvazione dell’aumento di capitale. Si sognano colpacci importanti, ripetendo altri CR7: “Soldi e nuovi CR7” scrive TuttoSport nel riquadro centrale. “Un altro Ronaldo” si legge invece sul Corriere. Il quotidiano Romano che dà ...

Calciomercato - scambio bomba della Juve : il Milan guarda in Germania - primo innesto per Genoa e Spal - ansia Atalanta : Si avvicina la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, un turno che promette grande spettacolo ma nelle ultime ore le società del massimo torneo italiano si sono mosse sul fronte Calciomercato con l’obiettivo di muoversi in anticipo nelle prossime sessioni di gennaio e giugno. Sono tante le trattative, alcune veramente clamorose. SASSUOLO – Importante mossa nelle ultime ore del club neroverde, rinnovo per ...

Ruba un dentifricio al supermercato - anziano muore d’infarto all’arrivo della polizia : I dipendenti del supermercato lo hanno sorpreso mentre si infilava in tasca un tubetto di dentifricio e uno shampoo. Il direttore ha chiamato la polizia e quando questa è arrivata il responsabile del furto, un uomo di 67 anni che pare avesse già problemi di salute, è stato colto da infarto ed è morto. È accaduto a Bolzano, nel supermercato MiniPoli di piazza Matteotti. Tutto si è consumato nel giro di pochi minuti. I soccorritori non hanno ...

Calciomercato - l’Inter ha individuato il dopo Handanovic : derby Genoa-Samp - colpo a sorpresa della Lazio : Il Calciomercato non dorme mai, l’ultima sessione estiva è stata molto calda con tante squadre che si sono rinforzate, la pausa per le nazionali è servita ai dirAigenti per tuffarsi nuovamente sulle strategie in vista delle prossime finestre, si preannunciano operazioni sia per gennaio che per giugno. Ecco tutte le trattative delle ultime ore. VERRATTI – “Nel 2016 il Barcellona si presento’ da me con qualcosa di ...

Farina di Farro integrale ritirata dal mercato - l’annuncio del Ministero della Salute : Come spiega l'avviso di richiamo del Ministero della Salute, il ritiro si è reso necessario a causa della presenza di Soia nel prodotto non dichiarata sulle confezioni in vendita. Il prodotto interessato dall'avviso è un lotto di Farina di Farro integrale venduta a marchio "Lo conte- Le farine magiche".Continua a leggere

Cessione Sampdoria - i motivi della rottura (non definitiva) con Vialli : come il tira e molla ha condizionato squadra e mercato con una certezza legata al futuro di Ferrero : Cessione Sampdoria – La Sampdoria sta attraversando uno dei momenti più bui della sua storia, la contestazione nei confronti del presidente Ferrero è ormai totale, in più mancano i risultati con il club blucerchiato che occupa l’ultima posizione in classifica con appena tre punti conquistati frutto di una vittoria e ben 6 sconfitte e con il serio rischio di una retroCessione. La decisione del club è stato quella di esonerare ...

Notizie del giorno – Traballa la panchina della Sampdoria - il calciomercato - infortuni per Sensi e Hysaj : panchina Sampdoria – E’ durata pochissimo l’avventura di Eusebio di Francesco sulla panchina della Sampdoria, le parti hanno deciso consensualmente di separarsi dopo un avvio shock di stagione e l’ennesima sconfitta anche contro il Verona. Le parti si incontreranno nelle prossime ore per la definitiva rescissione del contratto, sarà risoluzione del contratto, accordo fondamentale per i blucerchiati per mettere sotto un contratto (I ...

Salame e Salametto Fiorucci ritirati dal mercato : l’allerta del Ministero della Salute - allergene non dichiarato [LOTTO e DETTAGLI] : Allerta allergeni: in un periodo in cui l’attenzione alle allergie è sempre maggiore, il Ministero della Salute ha emesso un richiamo, in data odierna, relativo a dei prodotti di casa Fiorucci. I prodotti in questione sono il Salametto e il Salame classico il gusto d’Italia prodotti dalla Cesare Fiorucci Spa. Il rischio è legato alla presenza di allergeni non dichiarati, in particolare è stata rilevata presenza di latte non ...

Lo shopping come nel Medioevo : a Siena “Il mercato nel Campo” come ai tempi della Repubblica : A Siena si fa shopping come nel Medioevo: sabato 7 e domenica 8 dicembre torna a vivere il Mercato nel Campo. Una delle piazze più belle del mondo riscopre le sue origini medievali e ospita un singolare evento di vita quotidiana, quel “Mercato grande” che, ai tempi della Repubblica di Siena, rappresentava una delle principali forme di approvvigionamento e che viene allestito secondo le regole di allora. I migliori prodotti della tradizione ...

Rischio microbiologico : ritirato dal mercato lotto mortadella Conad : In via precauzionale, un lotto della mortadella “Bologna IGP Freschi & Convenienti Conad g.100” è stato ritirato dal mercato a causa di un possibile Rischio microbiologico. A comunicare la notizia è stata la stessa azienda, oltre al ministero della Salute. Nel prodotto in questione, infatti, è stata riscontrata una non conformità dovuta alla presenza di agenti patogeni come la listeria monocytogenes. Il lotto interessato dal richiamo è il ...

