F1 | Risultato FP1 GP Usa 2019 | Verstappen precede Vettel | ottima Ferrari sul passo

MotoGP - Risultato FP1 GP Malesia 2019 : Quartararo precede Morbidelli e Viñales - quinto tempo per Dovizioso : A Sepang si è appena concluso il primo turno di prove libere del Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento della stagione 2019 della MotoGP. Il francese Fabio Quartararo si è messo davanti a tutti in 1:59.027, dopo un intensa battaglia di tempi finale con il compagno di squadra Franco Morbidelli alla fine uscito battuto di 83 millesimi, a sottolineare ancora una volta l’encomiabile lavoro di tutto il Team Petronas, autentica ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : Risultato e classifica FP1. Quartararo guida il gruppo - ottimo quinto tempo per Dovizioso : La prima sessione di prove libere del GP della Malesia 2019 di MotoGP si è chiusa con la doppietta delle Yamaha Petronas di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Il transalpino ha stabilito la migliore prestazione in 1:59.027 rifilando 83 millesimi al marchigiano e 191 all’altro alfiere della M1 Maverick Viñales. Bene Andrea Dovizioso, quinto a mezzo secondo dietro al campione spagnolo Marc Marquez, mentre non parte nel migliore dei modi ...

F1 - Risultato FP1 GP Messico 2019 : Lewis Hamilton è primo - ma Leclerc vola con le medie ed è in scia. Vettel 6° : Lewis Hamilton (Mercedes) chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2019 di Formula Uno. Sul tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez il pilota inglese, che potrebbe conquistare proprio a Città del Messico il suo sesto titolo iridato, ha fatto segnare il miglior tempo, con una Mercedes che sembra a suo agio in tutti i settori del circuito. Discorso simile anche per la Red Bull, con entrambi i piloti nei ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Australia 2019 : Vinales vola sul bagnato - Marquez 3° e Valentino Rossi 4°. Dovizioso chiude la top-10 : Maverick Vinales vola sul bagnato nelle FP1 del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island l’iberico della Yamaha ha confermato di apprezzare particolarmente il lay-out oceanico (ricordando il successo dell’anno scorso). Il “Top Gun” della classe regina ha stampato il crono di 1’38?957, essendo l’unico ad infrangere la barriera dell’1’39” e mettendo in mostra in queste condizioni ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Risultato e classifica FP1. Vinales il migliore - Marquez 3° e Valentino Rossi 4°. Dovizioso chiude la top-10 : E’ stato lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales il migliore delle prove libere 1 del GP d’Australia, tappa del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato oceanico, con asfalto bagnato per l’arrivo della pioggia, l’iberico ha preceduto l’Australiano della Ducati Pramac Jack Miller (+0″147) e il campione del mondo della Honda Marc Marquez (+0″385). Valentino Rossi ha concluso in quarta posizione ...

Superbike - Risultato FP1 GP Qatar 2019 : Rea timbra subito il cartellino - Alvaro Bautista in settima posizione : Tutto è già stato assegnato ma per il nord-irlandese Jonathan Rea non è cambiato niente: se c’è da spingere, ogni lasciata è persa. Non fanno eccezione le prove libere 1 del GP del Qatar, ultimo atto del Mondiale 2019 di Superbike. Il britannico sulla “verdona”, già campione del mondo, ha dato un saggio delle sue qualità ed ecco il crono di 1’58″010 a far capire a tutti che la musica non è cambiata. Alle spalle di ...

Moto2 - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Brad Binder subito al comando davanti a Nagashima e Marquez - 6° Manzi : Brad Binder comincia nel migliore dei modi il fine settimana di Motegi aggiudicandosi la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima e quartultima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Il sudafricano della KTM, in grande rimonta nella classifica generale dopo una prima parte di annata negativa, si è confermato in un ottimo stato di forma stampando il miglior tempo del turno in 1’51″055 proprio ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Maverick Vinales il migliore a Motegi - Marquez è quarto - indietro Dovizioso e Valentino Rossi : Lo spagnolo Maverick Vinales è stato il più veloce delle prove libere 1 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, lo spagnolo della Yamaha ha impressionato per la costanza del proprio passo e anche per il picco di prestazione ottenuto. Il crono di 1’45″572 gli ha permesso di terminare, quindi, davanti a tutti, candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche di ...

Moto3 - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Lorenzo Dalla Porta cade ma è primo davanti ad Aron Canet - Arbolino 4° : La lotta per il titolo in Moto3 è grande protagonista della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019. Sul circuito di Motegi, infatti, il leader del campionato, Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard), ha chiuso al comando il primo turno con il tempo di 1:57.240, precedendo per 124 millesimi il suo rivale verso il titolo, lo spagnolo Aron Canet (KTM Max Racing). Per il nostro rappresentante, anche un momento pericoloso nel ...

Superbike - Risultato FP1 GP Argentina 2019 : Alvaro Bautista il più rapido davanti a Jonathan Rea - 3° un ottimo Rinaldi : Alvaro Bautista rompe il ghiaccio nel migliore dei modi con la pista di San Juan Villicum ed è subito il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Argentina 2019, dodicesima e penultima tappa stagionale del Mondiale Superbike. Lo spagnolo della Ducati Aruba, alla prima esperienza sul tracciato sudamericano in carriera, ha trovato un buon ritmo fin dalle prime battute per poi ottenere il miglior tempo in assoluto del ...

F1 - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Bottas ed Hamilton dominano - Vettel e Leclerc inseguono. Qualifiche rinviate a domenica per il tifone Hagibis : E’ stato il finlandese Valtteri Bottas il migliore delle prove libere 1 del GP del Giappone, tappa del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato celeberrimo di Suzuka il finnico ha ottenuto il best time di 1’28″731, precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton di 76 millesimi. Crono che confermano il grande feeling della monoposto di Brackley su questo layout, ricordando che le Frecce d’Argento nell’era dei motori ...