Chef Rubio contro Mario Giordano | “Quando ti prendi a mazzate sulle palle?”

(Di venerdì 1 novembre 2019) Uno scatenatosi è lasciato andare ad un’invettivaHalloween e, in diretta a “Fuori dal coro” su Retet 4, ha impugnato una mazza tricolore e si è messo a spaccare con violenza delle zucche presenti in studio al grido di “Io non voglio festeggiare Halloween, celebriamo Ognissanti”. “Voglio celebrare la giornata dei defunti. Ogni anno si spendono milioni per importare una tradizione che non è la nostra. Noi dimentichiamo la zuppa di ceci, il pan dei morti”, ha spiegato il giornalista. La scena è diventata virale in Rete e su Twitter è diventata addirittura trending topic, con molti utenti che hanno ironizzato sulla scenetta con meme e commenti sarcastici: “Ormai i bambini chiedono di mascherarsi daper #Halloween2019”, “Ora sa da cosa posso travestirmi per #halloween2019: da, ...

