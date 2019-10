Thailandia | il re licenzia le guardie della camera da letto per “adulterio e condotta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Terremoto nella corte del re thailandese Maha Vajiralongkorn. A Bankok non si parla d’altro. Il sovrano, infatti, è scatenatissimo questo mese: ha cacciato diversi collaboratori,, persone che hanno lavorato al suo fianco e persino la consorte. Ovviamente queste operazioni sono state comunicate in tempo reale alla stampa, proprio per dare l’idea di quanto il sovrano sia determinato a dare una svolta definitiva nella vita a corte, all’insegnafiducia elealtà. Non a caso si parla spesso di allontanamenti dovuti al rapporto di stretto riserbo e fiducia venuto meno da presunte scorrettezze. Nell’ordine: due ufficiali di palazzo, i “guardiani”, sono stati messi alla porta perviolenta”. Altri due militari allontanati per “lassista”, durante il loro lavoro. Fino a qualche ora fa con la comunicazione del ...

