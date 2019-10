Non ha commesso il fatto Marco Carta viene assolto

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) In effetti il movente era un bel mistero: perché un ragazzo di successo, un cantante acclamato dal pubblico e verosimilmente in grado di pagarsi qualunque sfizio, avrebbe dovuto ridursi a rubare in un grande magazzino? Ma che il fattaccio sia accaduto, per la Procura era provato aldilà di ogni ragionevole dubbio: stamattina il pm Nicola Rossato aveva chiesto la condanna dia otto mesi di carcere, accusandolo di avere rubato, il 31 maggio scorso insieme ad una amica, sei magliette alla Rinascente di Milano,del valore (o, per meglio dire, del prezzo) di milleduecento euro, staccando le placche antitaccheggio nei bagni del grande magazzino. Ma il giudice Stefano Caramellino ha bocciato le tesi della Procura e ha accolto la richiesta di assoluzione "per non avereil" avanzata dai suoi difensori. Decisivo ilche la donna che era insieme aalla ...

