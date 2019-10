Hamsik | “Non credo alla malafede | gli arbitri non sbagliano solo col Napoli”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Errori,errori. Ma niente di più. Mareknon crede, dopo la pessima serata arbitrale a cui ha assistito al San Paolo. “Sonoepisodi negativi, ma che non capitanoal Napoli. Non ciche ci sia altro, o che queste cose succedanocontro il Napoli. Sono dispiaciuto per i ragazzi che hanno fatto partita fantastica, hanno dominato”.conferma che per ora non si muove dCina (“Sto bene, ho ancora un contratto lungo”), ma allontana l’ipotesi lo possano raggiungere a breve Insigne o Callejon: “Lo scrivete voi che verranno in Cina con me, io non so nulla di concreto. Mi auguro che possano restare ancora a lungo in questa città e con questa maglia. Spero possano trovare internamente una soluzione”. Intanto Mertens sta per raggiungerlo nella classifica dei bomber azzurri: “Mertens sta arrivando ...

IlDebo : RT @napolista: Hamsik 'salva' gli arbitri: 'Non credo alla malafede, gli errori non capitano solo col Napoli' - napolista : Hamsik 'salva' gli arbitri: 'Non credo alla malafede, gli errori non capitano solo col Napoli' - Patty_Scermino : RT @apetrazzuolo: KISS KISS - Marek Hamsik: 'Ancelotti? Appoggio la sua rabbia, un placcaggio del genere si fa nel rugby e non nel calcio,… -