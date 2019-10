‘George Michael era sieropositivo e non scriveva la sua musica’ | i tweet choc dell’ex

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Uno sbrocco in piena regola per Fadi Fawaz, l’ex compagno di George, che su Twitter il 30 ottobre ha lanciato una serie di dardi avvelenati contro la memoria del cantante scomparso il 25 dicembre del 2016 suscitando lo sdegno e la rabbia dei fan. George, le accuse dell’ex fidanzato “Georgeera. Lo abbiamo scoperto a Vienna dopo la sua malattia”, “fumava crack” sostiene l’ex parrucchiere facendo vere e proprie illazioni che non toccano solo la sfera privata dell’artista ma persino quella professionale, come quando scrive: “Non ha mai scritto la propria musica, pagava altre persone per creare la musica al posto suo fingendo di essere lui l’autore. Dopotutto non era così talentuoso…”. E a chi si augura che il profilo di Fawaz sia stato hackerato ci pensa lui stesso a replicare: ...

