Gazzetta | Giacomelli | indispettito | esce dal campo senza salutare

Gazzetta : Se il Napoli non ha vinto non colpa è di Giacomelli - ma delle sue ingenuità : Il commento di Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport non si rifugia in Giacomelli e nel suo errore per giustificare la mancata vittoria del Napoli Il Napoli ha giocato un’ottima partita. Ha fatto meglio e di più. Avrebbe meritato i 3 punti. Ma se ha fallito l’aggancio ai bergamaschi, non è stato per colpa di Giacomelli, ma per le sue ingenuità. Una partita che poteva e doveva essere chiusa prima e difesa una volta acquisito il ...