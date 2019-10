Panchina Torino | Cairo difende Mazzarri e lancia frecciate | “Il tecnico è l’unico non in

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Crisi di prestazioni, risultati altalenanti, dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso in settimana. Non una bella settimana quella vissuta daldel, chiamato questa sera a dare una sterzata al cammino granata. Niente di tutto ciò, anzi, in casa della Lazio è finita in disfatta, con il poker subito per mano dei biancocelesti. A fine gara, colloquio tra l’allenatore e il presidente piemontese Urbano, che si è poi presentato ai microfoni di Sky Sportndo a spada tratta. E, anzi,ndodestinate a far riflettere: “Walterè l’unico che non è in discussione“, ha detto. “Abbiamo esaminato la partita, non ho visto il Toro viste in altre occasioni, come ad esempio con l’Atalanta. Ho deciso di mandare la squadra in ritiro, il mister è d’accordo, c’è bisogno di fare tutti ...

forumJuventus : Sollievo Pjanic, tornerà per il derby di Torino. Douglas Costa ok. ll brasiliano potrebbe già essere convocato per… - Fprime86 : RT @DiMarzio: Panchina #Udinese: le ultime sulla posizione di Tudor dopo il 4-0 contro la Roma ? - CalcioWeb : #PanchinaTorino, #Cairo difende #Mazzarri e lancia frecciate: 'Il tecnico è l'unico non in discussione...'… -