Milano | don Gino Rigoldi compie 80 anni e Jovanotti gli dedica una canzone | “C’è bisogno

Sanità - il gruppo Recordati dona 2 milioni all’ospedale dei bambini di Milano per nuova unità degenza e rinnovo ambulatorio : “Attualmente sono conosciute più di 7mila malattie rare, ma ad oggi esistono trattamenti solo per meno del 10% di queste”. Lo ha sottolineato Andrea Recordati, amministratore delegato dell’omonima casa farmaceutica, in occasione dell’inaugurazione del padiglione dell’ospedale Buzzi di Milano intitolato al fratello Giovanni, scomparso nel 2016. Dal 1 novembre l’ospedale dei bambini del capoluogo lombardo potenzierà la ...

Tony Effe esce con il videoclip Bassotto. E dona i soldi al canile di Milano : Tony Effe e la Dark Polo Gang non sbagliano un colpo e la loro “Bassotto” è già della top5 di Spotify. La canzone è la prima del nuovo progetto del gruppo, che oltre a Tony Effe vede protagonista anche la piccola Cookie, il bassotto dal quale ultimamente il cantante non si separa mai e che è protagonista del videoclip, uscito in queste ore. Il trapper di origini romane si è affezionato immediatamente alla sua dolcissima Cookie e la vicinanza con ...

Serie A Basket – L’Olimpia Milano torna a vincere : Tarczewski e Micov stendono Roma : Vittoria in trasferta per L’Olimpia Milano nella sesta giornata di Serie A: Tarczewski e Micov firmano 15 punti a testa nella vittoria su Roma Dopo le vittorie di Trento, Bologna e Venezia negli anticipi del sabato, la sesta giornata della Serie A di Basket prosegue con la prima sfida della domenica fra Roma e Milano. Dopo il successo casalingo in Eurolega sul Fenerbahce, L’Olimpia Milano torna a vincere anche in campionato interrompendo ...

Milano - Tony Effe dona 5000 euro al canile : 'Dopo aver preso Cookie era giusto farlo' : È appena uscito il suo nuovo singolo intitolato "Bassotto", nella cui cover è immortalato anche il suo ormai popolare cane Cookie, ma Tony Effe sembra aver interesse a contribuire anche al benessere dei cani più sfortunati, nello specifico quelli più anziani costretti a spendere la propria esistenza all'interno di un canile. Il trapper romano ha infatti deciso di donare ben 5.000 euro al canile del Comune di Milano. La somma versata da quello ...

Milano : le dà la droga e l'abbadona sulle scale dove poi muore - arrestato : Milano, 24 ott. (Adnkronos) - Le aveva ceduto la droga che ne ha causato la morte. E' stato arrestato un uomo di 34 anni con l'accusa di morte, spaccio di sostanza stupefacente e abbandono di persona. La donna, 43 anni e di origini brasiliane, è deceduta per un'overdose da cocaina. Il corpo della vi

La finale del Premio Donida a Milano il 30 ottobre - Einar ospite della serata al Memo : Si terrà a Milano il 30 ottobre la finale della X Edizione del Premio Donida. Saranno 15 i cantanti che si contenderanno la vittoria al Memo Restaurant di Via Monte Ortigara 30 a Milano.I 15 finalisti in gara sono: Florinda Venturella, Dandy Pop, Grimaldi, Settembre, Giovi & Massimo Francescon, Diorhà, Angelo Cicchetti, Alessandro Balestri, Alex Mattiello, Bif, Giulja, Vanessa Semprini, Carmelo Piraino, Eleonora Spinelli, Erica Salvetti. I ...

"Escape room" horror in una palazzina abbandonata di Milano : scatta il sequestro : La Procura di Milano, sabato scorso, ha disposto il sequestro preventivo di alcuni piani di edifici dismessi alla periferia della città adibiti a un gioco horror per un pubblico adulto chiamato “Dentro l’abisso” simile a una sorta di escape-room (in cui i partecipanti devono liberarsi da un labirinto) con anche figuranti. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha ipotizzato la violazione delle norme ...

LIVE Cremona-Olimpia Milano - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : i ragazzi di coach Messina perdono ancora. Cremona trionfa 82-78 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Da parte nostra è tutto, grazie per averci seguito e continuate a farlo per le altre partite della Serie A basket 2019/2020. Seconda sconfitta consecutiva in campionato per Milano. I vincitori dell’ultima Coppa Italia, invece, tornano al successo che mancava dall’esordio stagionale contro Treviso. MVP un Wes Saunders da 19 punti. A nulla serva un Vlado Micov da 26 punti, migliore ...

Risultati Eurolega 3ª giornata – Olimpia Milano corsara ad Atene - Bayern a valanga sul Lione : sorridono CSKA e Fenerbahce : L’Olimpia Milano si impone in trasferta sul campo del Panathinaikos, beffando i padroni di casa a 8 secondi dalla sirena: vittorie anche per Fenerbahce e Bayern Nella terza giornata di Eurolega, l’Olimpia Milano conquista la seconda vittoria, la prima in trasferta dopo il successo casalingo ottenuto contro lo Zalgiris. Gli uomini di coach Messina espugnano il parquet del Panathinaikos, imponendosi 79-78 all’ultimo ...

Milano. Giancarlo Zucchi morto durante un’escursione a Gordona : Giancarlo Zucchi, un escursionista di 83 anni, è morto sui monti della Valchiavenna. E’ successo durante una gita con il

Domenica delle Donne Sky Sport con Juventus-Florentia e il derby di Milano : Dopo il doppio impegno nelle qualificazioni a Euro 2021 della Nazionale, sabato 12 e Domenica 13 ottobre riparte il campionato di Serie A con due partite in diretta su Sky Sport. Alle 12.30 le bianconere di Rita Guarino cercano la fuga ospitando l’ultima in...

Milano - le case popolari cadono a pezzi ma il comune aumenta l'affitto : Eugenia Fiore Fabio Franchini I residenti abbandonati nel degrado sono esasperati: "Qua viene giù tutto e ci alzano il canone…". La rabbia contro Sala Milano, Piazza Abbiategrasso. Un condominio di case popolari di proprietà del comune è stato messo in mano a MM-Metropolitana Milanese. Sul sito del comune di Milano, alla sezione "case popolari-servizi agli inquilini", si legge: "Punto di riferimento per tutti gli ...

Milano - gambiano aggredisce poliziotto - Sardone : 'Un'abitudine attaccare uomini in divisa' : Lo scorso sabato alla stazione centrale di Milano uno spacciatore gambiano ha ferito un poliziotto. Sulla questione è intervenuta Silvia Sardone, consigliera comunale della Lega, che sostiene che negli ultimi giorni è in atto un'escalation di violenza ai danni delle forze dell'ordine. Attacca il sindaco Sala e chiede più interventi sulla sicurezza nella città. E aggiunge che ormai è diventata "un'abitudine" attaccare e aggredire i poliziotti. E ...