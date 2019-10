Meno tasse in manovra e aiuti a famiglie | partite Iva e affitti | ecco cosa cambia Nel

Meno tasse in manovra e aiuti a famiglie Nel 2020 riforma dell’Iva e dell’Irpef : Dalla Carta Bimbi (fino a 400 euro per figlio) alle tre fasce per il bonus in busta paga. La bozza della manova in 93 articoli.

Italia Viva spara sul Pd - il partito “delle tasse e delle tessere”. Replicano i Dem - se fiducia alleati venuta Meno lo dicano : Il partito 'delle tasse e delle tessere': dalla Leopolda parte il cannoneggiamento contro il partito democratico, la casa madre che Matteo Renzi ha ripudiato e che oggi e' dipinta come il partito dei vizi da Prima Repubblica. Ma dal Pd la risposta e' secca, dura e materializza lo spettro del voto. Se Renzi e il suo partito deve "distruggere per esistere, il viaggio del Titanic e' appena cominciato", dice Emanuele Fiano che, pure, era stato una ...

Il nuovo paradosso francese - Meno tasse e più gettito : Ora la Francia può annoverare nel suo già ricco palmares di specificità un altro paradosso. Che si aggiunge al ben più noto paradosso salutistico-gastronomico, studiato a suo tempo da uno scienziato dell’università di Bordeaux (Serge Renaud), secondo cui i francesi pur mangiando molto più burro e grassi animali rispetto agli americani soffrono molto meno di malattie vascolari (merito, secondo il ...

Palermo : Confcommercio 'Meno tasse per imprese danneggiate da cantieri' (2) : (AdnKronos) - Di Dio sottolinea come la situazione sia diventata ancora più critica dopo l’apertura a inizio di ottobre dell’ennesimo cantiere che riguarda tutta la zona adiacente a piazza Ruggiero Settimo. "Già nel 2015, all’inizio dei primi cantieri, avevamo avanzato analoga proposta che però è st

Palermo : Confcommercio 'Meno tasse per imprese danneggiate da cantieri' : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - Speciali "esenzioni" in materia di imposte e tasse per le imprese colpite "dai pesanti disagi causati dai cantieri aperti per la realizzazione dell’anello ferroviario e del collettore fognario" di Palermo. Ad avanzare la proposta al Comune è Confcommercio Palermo. "Alle

TASSE/ Evasione e Iva - le mosse per pagare Meno Irpef : Il problema dei proventi della lotta all'Evasione fiscale è che vengono usati per coprire le spese correnti, non per diminuire la pressione fiscale. E questo governo farà come i precedenti.