Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) La stagione dei motori volge al termine, ma gli impegni per gli addetti ai lavori non terminano mai. Proprio in questa giornata è stata ufficializzata una novità importante che coinvolgerà ladalla prossima annata: per la prima volta la categoria farà infatti tappa a, sullo stesso circuito che ospita già anche … L'articolo Ladal

FinancialSs : La Superbike sbarca a Barcellona a partire dal 2020 #calcio #finanza - genovesergio76 : RT @gponedotcom: La Superbike sbarca a Barcellona nel 2020: UFFICIALE - Il circuito catalano ospiterà per la prima volta il round delle der… - Flyin18T : SBK, La Superbike sbarca a Barcellona nel 2020 -