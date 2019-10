Furia De Laurentiis sugli arbitri | “Nicchi e Rizzoli stanno avvelenando il calcio”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il presidente del Napoli Aurelio Desi presenta ai microfoni di Sky per commentare a caldo quanto accaduto nella gara contro l’Atalanta e soprattutto l’episodio dubbio del fallo di Kjaer su Llorente in area. E si sfoga. “La cosa divertente e che mi dicono che dobbiamo chiudere i rapporti con Sky perché avete spiegato che il rigore non c’era. Il problema non è se c’è o non c’è, è che io non credo chee Nicchi svolgano al meglio il loro lavoro. Loro diranno che non sta a Dedirlo e io gli dirò che io come gli altri presidenti che finanziano il calcio italiano e provvedono agli stipendi deglie di tutto lo sport, hanno il diritto di essere ascoltati. Bisogna con grande umiltà far capire le cose, a velocità normale è rigore tutta la vita, ma il problema è che devi dare la soddisfazione a chi ha dato l’anima, ai ...

