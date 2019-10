Cop25 | “Il WWF esprime solidarietà al popolo cileno e si augura una rapida risposta”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) In risposta alla notizia che il governonon ospiterà piùsul Clima in programma dal 2 al 13 dicembre a Santiago Manuel Pulgar-Vidal, leader internazionale clima ed energia del WWF ha dichiarato: “Esprimiamo la nostra preoccupazione per la non lieta notizia che il governoha deciso di ritirarsi dall’ospitare i negoziati annuali delle Nazioni Unite sul clima (), che dovrebbero iniziare tra poche settimane. L’azione urgente per il clima è indissolubilmente legata alla vulnerabilità sociale, alla giustizia ambientale e a una transizione equa. Esprimiamo la nostraale apprezziamo tutti i cileni e gli altri che in tutto il mondo che hanno lavorato molto duramente per rendere laun successo. Ci aspettiamo una rispostadel Segretariato dei cambiamenti climatici dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite. Speriamo ...

