Cile | Pinera annulla il vertice Apec e il forum sul clima Cop25

Cile - presidente Piñera cancella conferenza sul clima Cop25 e Forum cooperazione economica Asia-Pacifico a causa delle manifestazioni : Mentre in Cile continuano le proteste antigovernative e decine di migliaia di persone tornano a scendere in strada, il presidente Sebastian Piñera ha annunciato il Forum di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) e la conferenza mondiale sul clima Cop25 non si terranno più nel Paese latinoamericano. “È con profondo sentimento di dolore, perché è doloroso per il Cile, che il nostro governo ha deciso di non organizzare il summit Apec, né ...

Il Cile cancella i vertici su clima e Asia-Pacifico. Piñera : "Devo agire come un padre" : Il governo Cileno non ospiterà più la conferenza globale sul clima in dicembre e il summit Asia-Pacifico a metà novembre. Lo ha detto il presidente Cileno Sebastian Pinera, spiegando che di fronte alle proteste di questi giorni la sua priorità è affrontare le richieste dei cittadini.È “con profondo dolore” che il Cile ha deciso di non ospitare più i due summit internazionali, ha detto ...

Santiago a ferro e fuoco - il rimpasto di Piñera non placa la rabbia dei Cileni : Violenti incidenti con incendi in edifici e saccheggi in locali commerciali sono avvenuti ieri sera a Santiago del Cile nel quadro della protesta sociale che scuote il Paese dal 18 ottobre scorso. Un gruppo di manifestanti cileni si è denudato davanti a un commissariato di Santiago del Cile. I manifestanti, con il corpo dipinto di bianco, hanno simulato ferite di colpi d’arma da fuoco per ricordare le 20 vittime delle proteste ...

La piazza Cilena costringe Pinera al rimpasto : "Fine dello stato d'emergenza - priorità al sociale" : Il presidente cileno Sebastian Pinera ha annunciato la fine dello stato d’emergenza domani, domenica, “se le circostanze lo permetteranno”. Ha quindi preannunciato un ampio rimpasto di governo dopo le proteste di piazza. Prendendo la parola dal palazzo della Moneda all’indomani della ‘grande marcia’ in cui a Santiago sono scese in strada oltre un milione di persone, Pinera ha annunciato l’intenzione di ...

Cile - Pinera non lascia ma annuncia la fine dello stato di emergenza e un rimpasto di governo. Revocato il coprifuoco a Santiago : Dopo la marcia di protesta a cui ha partecipato oltre 1 milione di persone che ne chiedevano le dimissioni, il presidente conservatore Cileno Sebastian Pinera ha detto di aver “ascoltato il messaggio dell’immensa maggioranza dei Cileni che chiede un Cile più giusto, più solidale”. E ha risposto alle manifestazioni iniziate una settimana fa contro il caro biglietti della metropolitana annunciando la fine già domenica dello stato ...

“Il Cile si è svegliato!”. Oltre un milione in piazza. Pinera : "Messaggio ricevuto" : Uno autentico tsunami umano, un milione di persone, si è abbattuto ieri pomeriggio sulle grandi Alamedas del centro di Santiago del Cile, in occasione della conclusione dell’ottavo giorno di proteste sociali che nessuno si attendeva, così ampie, e che hanno preso a pretesto un minimo aumento del biglietto della metropolitana.I media Cileni e gli organizzatori della manifestazione hanno concordato sulla partecipazione di ...

Cile : Pinera chiede perdono e annuncia agenda sociale : Aggiornamento 23 ottobre 2019 - Il presidente del Cile Sebastián Pinera annuncia la creazione di "una agenda sociale di unità nazionale" chiedendo "perdono" per non aver capito la drammaticità della crisi del paese.Pinera ha assicurato di "aver ascoltato la gente", pur ribandendo tutta la sua preoccupazione per l'ordine pubblico dopo gli scontri costati 15 morti in seguito all'aumento del prezzo del biglietto della ...

Cile - Pinera annuncia "agenda sociale" : 7.45 Il presidente Cileno Pinera "ha chiesto scusa" per non aver compreso la gravità della situazione sociale del Paese e ha annunciato "un'agenda sociale di unità nazionale". Si è detto inoltre preoccupato per ordine pubblico e ritorno alla "normalità",dopo i disordini cominciati venerdì per l'aumento del biglietto del metrò, che hanno causato 15 morti. annunciate 10 misure sociali:riguardano le pensioni(fra le più basse al mondo), il costo ...

Quindici morti nelle proteste in Cile - migliaia di feriti. Amnesty a Pinera : "Rispetti i diritti umani" : Continuano disordini e gravi incidenti fra manifestanti e la polizia in Cile. Gravissimo il bilancio: 15 morti e 2.643 feriti.I tre decessi che si sono aggiunti a quelli già conosciuti, ha aggiunto Ubilla, sono avvenuti a La Serena, a Coquimbo e lungo la statale ‘5 Sur’.Il sottosegretario ha sottolineato che, rispetto a quello che succede nel Paese, questo bilancio rappresenta una “conseguenza drammatica”.Comunque, ...

Proteste in Cile - 15 morti e 77 feriti. Sindacati annunciano nuove proteste - Piñera incontra partiti per risolvere la crisi : Tutto è iniziato venerdì con le proteste per l’aumento del prezzo del biglietto dell’autobus. Ma le manifestazioni che hanno travolto il Cile hanno finora provocato 15 morti e 77 feriti, di cui alcuni in modo grave. Le manifestazioni si sono estese a livello nazionale (nonostante la misura dei biglietti sia stata sospesa) diventando una mobilitazione contro le condizioni socio-economiche e le diseguaglianze, nonché contro la decisione del ...