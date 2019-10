Trono Over | Gemma | opinionista della d’Urso rifiuta di corteggiarla

Fonte : lanostratv

(Di martedì 29 ottobre 2019)Galgani del: Filippo Nardi sidi! Uno dei casi più disperatiTv italiana èGalgani: la dama torinese delnon trova un amore (ricambiato) da moltissimi anni. Di amori platonici continua a viverne ancora oggi (l’ultimo è Jean Pierre a cui ha regalato un enorme peluche), ma nessuno è ancora stato in grado di conquistare il suo cuore. Nelle anticipazioni delJean Pierre dirà cheè un’altra persona al di fuori del programma. Che certe accuse di falsità siano in realtà vere? Comunque Filippo Nardi,di Barbara d’Urso, intervistato da Nuovo Tv, ha espresso il suo desiderio di andare a Uomini e Donne, ma di certo non corteggerebbe mai! “No grazie, non faccio beneficenza. Se la faccio, la faccio di nascosto e non in Tv” Filippo Nardi, è amore con Barbara d’Urso? ...

trash_italiano : TINA CHE ATTACCA ANCHE RUDY ZERBI. IO VOGLO IL TRONO OVER 7 GIORNI SU 7. #uominiedonne - zazoomnews : Anticipazioni Uomini e donne trono over faccia a faccia tra Ida e Riccardo - #Anticipazioni #Uomini #donne #trono - Deliriously_ : Samuel, l'ex di Elga e Barbara del trono over di #uominiedonne ritornerà in studio. Ora, perché non mi fate rientra… -