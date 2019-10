Redmi Note 7 riceve MIUI 11 stabile in Europa

MIUI 11 disponibile per altri due smartphone Xiaomi : tocca a Redmi Note 5 Pro e Redmi Note 6 : Continua il roll out di MIUI 11, che oggi raggiunge Redmi Note 5 Pro con una nuova beta cinese e Redmi Note 6 Pro con la ROM stabile, sempre cinese. L'articolo MIUI 11 disponibile per altri due smartphone Xiaomi: tocca a Redmi Note 5 Pro e Redmi Note 6 proviene da TuttoAndroid.

POCOPHONE F1 riceve MIUI 11 Global Stabile - mentre per Redmi Note 8 c’è un aggiornamento di MIUI 10 : mentre Redmi Note 8 riceve un aggiornamento a MIUI 10 in India, POCOPHONE riceve la versione Globale di MIUI 11, basata ancora su Android 9 Pie. L'articolo POCOPHONE F1 riceve MIUI 11 Global Stabile, mentre per Redmi Note 8 c’è un aggiornamento di MIUI 10 proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 8T è già in pre-ordine : ecco la scheda tecnica completa - con tanto di NFC : Sono apparse in Rete alcune foto dal vivo di Redmi Note 8T, smartphone non ancora annunciato ufficialmente dal colosso cinese. Guardiamole insieme L'articolo Redmi Note 8T è già in pre-ordine: ecco la scheda tecnica completa, con tanto di NFC proviene da TuttoAndroid.

Arriva Redmi Note 8 Pro con 8 GB di RAM e 256 GB di storage : Dalla Cina Arriva la notizia del lancio della variante con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata di Redmi Note 8 Pro, già disponibile in pre-ordine L'articolo Arriva Redmi Note 8 Pro con 8 GB di RAM e 256 GB di storage proviene da TuttoAndroid.

Anche Xiaomi Mi MIX 2S - Mi 9 Lite e Redmi Note 7 Pro ricevono MIUI 11 : Anche Redmi Note 7 Pro e Mi 9 Lite ricevono MIUI 11 Global, mentre per Mi MIX 2S arriva la versione beta cinese. Disponibile Anche una data per POCOPHONE F1. L'articolo Anche Xiaomi Mi MIX 2S, Mi 9 Lite e Redmi Note 7 Pro ricevono MIUI 11 proviene da TuttoAndroid.

Le serie Redmi 8 e Redmi Note 8 sono scontatissime con una serie di coupon : Le serie Redmi 8 e Redmi Note 8, con tutte le varianti, sono in promozione con una serie di codici sconto molto allettanti, ecco come approfittarne. L'articolo Le serie Redmi 8 e Redmi Note 8 sono scontatissime con una serie di coupon proviene da TuttoAndroid.

Non ci resta quasi più niente da scoprire su Redmi Note 8T : Ecco quali sono le specifiche del nuovo e ancora non annunciato Redmi Note 8T L'articolo Non ci resta quasi più niente da scoprire su Redmi Note 8T proviene da TuttoAndroid.

Le migliori cover per Xiaomi Redmi Note 7 : cover per Xiaomi Redmi Note 7: le migliori custodie per proteggere il tuo smartphone da urti, graffi e cadute

Aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Note 9 - A5 2017 - ASUS ROG Phone 2 - OPPO Reno e Redmi 8A : Aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Note 9, Galaxy A5 2017, ASUS ROG Phone 2, OPPO Reno e Redmi 8A, tra patch di sicurezza, semplici miglioramenti e beta di Android 10. L'articolo Aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Note 9, A5 2017, ASUS ROG Phone 2, OPPO Reno e Redmi 8A proviene da TuttoAndroid.

L’atteso Redmi Note 8T è del tutto identico al già annunciato Redmi Note 8 : Nuovi render mostrano la porzione posteriore del nuovo e ancora non annunciato Redmi Note 8T L'articolo L’atteso Redmi Note 8T è del tutto identico al già annunciato Redmi Note 8 proviene da tuttoAndroid.

Ancora problemi tra Xiaomi e Netflix : niente HD per i Redmi Note 8 Pro : A volte capita che alcuni smartphone non riescano a riprodurre contenuti video di servizi a pagamento in versione HD. Nonostante il dispositivo supporti tale qualità e anche se la connessione è abbastanza potente da permettere ben altro, i video risultano avere una qualità bassa. Tale inconveniente è dovuto al DRM. Ci sono alcuni produttori di […] L'articolo Ancora problemi tra Xiaomi e Netflix: niente HD per i Redmi Note 8 Pro proviene ...

Redmi Note 8 Pro si aggiorna con le patch di sicurezza di settembre e miglioramenti per Alexa : Nelle scorse ore è stato rilasciato un aggiornamento per Redmi Note 8 Pro che porta con sé le patch di sicurezza Android relative al mese di settembre L'articolo Redmi Note 8 Pro si aggiorna con le patch di sicurezza di settembre e miglioramenti per Alexa proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi e 20th Century Fox di nuovo insieme per promuovere Redmi Note 8 Pro e “Terminator : Destino Oscuro” : Si rinnova la partnership tra Xiaomi e 20th Century Fox: questa volta servirà a promuovere Redmi Note 8 Pro e "Terminator: Destino Oscuro". L'articolo Xiaomi e 20th Century Fox di nuovo insieme per promuovere Redmi Note 8 Pro e “Terminator: Destino Oscuro” proviene da TuttoAndroid.

Gli sfondi di Redmi Note 8 Pro sono disponibili al download : sono finalmente disponibili al download i wallpaper del nuovo Redmi Note 8 Pro L'articolo Gli sfondi di Redmi Note 8 Pro sono disponibili al download proviene da TuttoAndroid.