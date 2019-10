Protesta dei penalisti contro l' abrogazione della prescrizione

Rifiuti per strada e cassonetti rovesciati - monta la Protesta dei cittadini di Roma : I cittadini romani sono abituati da anni alle immagini di sacchetti di immondizia abbandonati ai lati di cassonetti stracolmi. Sacchetti che spesso invadono la sede stradale e impediscono il passaggio dei pedoni sui marciapiedi, finendo per diventare preda di gabbiani, cornacchie, ratti. E, in alcune zone neanche troppo periferiche della capitale, non sono stati rari gli avvistamenti di cinghiali. Negli ultimi tempi, poi, si sono moltiplicati i ...

Napoli - la Protesta dei disabili sfrattati a Scampia : «Cerchiamo la piscina perduta» : Accappatoi, infradito e salvagenti. In questo modo i ragazzi disabili dell'associazione ?Tutti a scuola?, hanno deciso di protestare questa mattina in via Marconi a Fuorigrotta. Una...

Sciopero scuola : docenti e Ata dei sindacati di base Protestano venerdì 25 ottobre : In data venerdì 25 ottobre 2019 andrà in scena uno Sciopero generale e tra le categorie interessate ci sarà anche il personale scolastico. Su tutto il territorio nazionale assisteremo ad una protesta di docenti e ATA, che incroceranno le braccia affinché venga abolito il precariato in tutto il comparto della scuola; inoltre, si sciopererà per avere un aumento delle retribuzioni. A proclamare questo Sciopero è stato il sindacato CUB, a cui si ...

Tutela della salute pensionati : la Protesta dei sindacati il 16 ottobre a Palermo : La mancanza di un tavolo dedicato a salute e tematiche sia sociali che sanitarie: questo lo scopo cardine della manifestazione indetta il prossimo 16 ottobre dalle sigle sindacali Fnp Cisl, Spi Cgil e Uilp Uil Sicilia, che si terrà a Palermo, di fronte all'assessorato regionale alla salute, in via Ottavio Ziino, 24, per protestare su queste tematiche di fondamentale importanza. Un sit-in per il diritto alla salute La manifestazione avrà inizio ...

Milan - Protesta dei tifosi sotto la sede : “La pazienza è finita - società di buffoni” [FOTO] : Non solo protesta social, ma anche ‘in campo’. Atmosfera surreale a Casa Milan, un gruppo di tifosi si è infatti radunato sotto la sede del club rossonero per aspettare l’arrivo di Pioli, di cui manca solo l’annuncio dopo quello sulla separazione con Giampaolo. Un ragazzo si è presentato con un cartellone scritto a mano contro la proprietà e la dirigenza: “La pazienza è finita. Boban, Massara, Maldini, ...

Bari - Protesta dei pescatori : bloccati il lungomare e l'accesso al porto. Due agenti feriti da petardo : Due poliziotti medicati. La protesta con le marinerie arrivate da tutta la Puglia contro l'imposizione delle maglie larghe. I pescatori però hanno oltrepassato il punto di arrivo stabilito e hanno proseguito verso il porto

Bari - pistole di segnalazione e bombe carta alla Protesta dei pescatori : feriti due poliziotti : Due agenti di polizia che stavano svolgendo il servizio di ordine pubblico alla manifestazione organizzata stamattina a Bari dai pescatori pugliesi sono rimasti feriti e sono stati condotti in ospedale a causa dell'esplosione di alcune bombe carta lanciate dai marittimi, che chiedono la revisione delle leggi europee che impongono l'uso di reti più larghe che farebbero perdere il 50% del pescato.Continua a leggere

Milan - Stefano Pioli scelto come nuovo allenatore! Sul web la Protesta dei tifosi : in tendenza l’hashtag #PioliOut : Il Milan ha scelto Stefano Pioli come nuovo allenatore, ma i tifosi protestano sul web: in tendeza su Twitter l’hashtag #PioliOut I rumor delle ultime ore sono diventati realtà, il Milan ha deciso di esonerare Marco Giampaolo. Vagliate diverse ipotesi per cercare il sostituto ideale dell’ex Sampdoria, la società rossonera ha deciso di puntare su Stefano Pioli. Stabilità l’impossibilità di arrivare a Spalletti, causa ...

Napoli - ore 19.30 : giù le luci al Corso Umberto. La singolare Protesta dei commercianti : «Il Comune lascia le strade al buio» : Sono passate da pochi secondi le 19.30 e il Corso Umberto, uno dei principali centri commerciali all?aperto della città, forse l?unico rimasto nel suo genere, è piombato nel...

Houston - abbiamo un problema… politico! Tweet a favore dei Protestanti di Hong Kong : Yao Ming e la Cina scaricano i Rockets : Il gm di Houston, Daryl Morey, twitta a favore dei protestanti di Hong Kong: la Cina e Yao Ming tagliano i rapporti con la franchigia texana Gli Houston Rockets sono passati dall’essere la squadra più amata di tutta la Cina ad essere quella più odiata. Il tutto nello spazio di un Tweet. La ‘colpa’ è del GM Daryl Morey che ha espresso, attraverso un cinguettio, il suo appoggio alle proteste che in furiano ad Hong Kong. Le manifestazioni di ...

Greenpeace : “Sostegno alla Protesta dei Fridays - il Governo mostri coraggio e modifichi il Pniec” : Greenpeace sostiene, come ha sempre fatto, la protesta dei Fridays For Future, che domani saranno di nuovo in piazza, questa volta davanti al ministero dell’Ambiente, per contestare la nuova bozza del decreto clima. “Non conosciamo il testo del decreto sulla lotta ai cambiamenti climatici, ma ci preoccupa il fatto che continui a slittare di settimana in settimana per problemi di coperture, come se non fosse chiara al Governo la priorità ...

Un video-meme dei Nickelback usato da Trump per punzecchiare Biden : la band Protesta - contenuto rimosso : Al mondo del rock non piace Trump, e questo lo avevamo imparato con i Rolling Stones, i REM e Tom Morello: nell'ultima puntata belligerante tra il presidente statunitense e il rock troviamo un video-meme dei Nickelback che l'inquilino della Casa Bianca ha usato per punzecchiare il candidato rivale Joe Biden. Il tutto è partito da una foto: i sostenitori di Donald Trump hanno reso pubblica una foto che ritrae Joe Biden insieme al figlio ...

Bordoni : Commercianti in Protesta spengono le luci dei negozi : Roma – “Si spengono le luci sul Commercio romano, una manifestazione di protesta per difendere i negozi di vicinato stritolati dalla crisi. Sotto accusa le disparità fiscale fra i piccoli esercenti e i colossi online, le merci della grande distribuzione sempre in saldo e le politiche del Campidoglio che con varchi sempre più stringenti e trasporti inefficienti ostacolano, di fatto, il commercio a Roma. Sono alcuni dei motivi che ...

Daspo anti-evasione - la Protesta dei commercialisti : «Inaccettabile» : Il vertice dei professionisti ha ribadito le ragioni dello sciopero dei commercialisti e ha messo in luce l’aggravarsi della situazione di estremo disagio in cui gli studi professionali si sono venuti a trovare dall'inizio di quest’anno «per ragioni del tutto indipendenti dalla loro volontà»