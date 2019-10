Parma-Verona | Juric trascinatore | D’Aversa rammaricato

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019) “E’ stata una partita difficile, ce ne sono state altre in precedenza in cui forse meritavamo di piu’ rispetto a stasera. Ilha creato tanto, ma i miei ragazzi sono stati bravissimi in tante cose e questa vittoria e’ il giusto premio per noi”. Sono le dichiarazioni di Ivanal termine di0-1. “I tre dietro lavorano bene insieme ai quinti, tutta la squadra cerca di stare compatta e concentrata sui particolari. Finalmente ha segnato Lazovic, ha giocato bene e non era riuscito a finalizzare. Amrabat? E’ un giocatore che sta facendo molto bene, l’unico problema sono i lunghi viaggi che fa con la nazionale del Marocco – aggiunge il tecnico croato ai microfoni di Dazn – ma finche’ sta cosi’ bene gioca, niente riposo per lui. Sono contento per Faraoni perche’ fino a ora non ha fatto ...

