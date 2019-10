Manovra | meno tasse e bonus bebè La cedolare secca sugli affitti resta al 10%

Manovra - 3 miliardi di tagli per i ministeri : meno fondi per volontariato e imprese : La nuova bozza del decreto fiscale fissa in circa 3 miliardi i tagli di spesa dei ministeri, dei quali ben 2,9 a carico del ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra le voci di spesa che subiranno riduzioni, però, vi sono anche quelle destinate a volontariato e associazioni, quelle per gli incentivi alle imprese e la tutela della salute.Continua a leggere

Manovra - Orlando : "M5s e Iv incomprensibili - dicano se la fiducia è venuta meno". I 5 Stelle : "Merito nostro se si parla di lotta all'evasione" : La Manovra c'è, l'accordo sul testo mica tanto. I partiti che – dopo l'approvazione della Finanziaria all'alba di martedì – ora ci hanno ripensato non mollano la presa e continuano a mandare messaggi a distanza al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Pd, primo sponsor della legge di bilancio. L'asse è ancora inedito e inaspettato. M5s e Italia Viva marciano divisi, ma colpiscono lo stesso

Manovra - tutte le tasse del 2020 : cosa pagheremo di meno : Con la Manovra di bilancio sono introdotte alcune misure che vanno a vantaggio del poter d'acquisto delle famiglie: dopo la sterilizzazione dell'aumento dell'Iva da 23,1 miliardi, il taglio del cuneo fiscale a carico dei lavoratori è la seconda misura principale del pacchetto. Ma c'è anche l'eliminazione del supeticket sanitario previsto da settembre.

Manovra - Conte : "Con superbonus Befana almeno 200-250 euro in più - essere onesti conviene" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla della Manovra e si sofferma in particolare su alcune misure, come il "superbonus della Befana" che consentirà a chi effettua pagamenti con carte di credito e bancomat di ricevere, a gennaio, una cifra "da 200-250 euro a crescere a seconda delle spese accumulate".

Manovra - importanti novità per il 2020 : IVA - superticket - meno tasse per i lavoratori - bonus per chi paga col bancomat [DETTAGLI] : Il Consiglio dei Ministri che si e' riunito ieri, martedi' 15 ottobre, alle ore 23.02 a Palazzo Chigi, si e' concluso alle 4.35 di notte, dopo oltre cinque ore. Il Cdm ha dato approvato il decreto legge che introduce 'Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili', e il 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020

Manovra - Gualtieri : "Rilanciare investimenti e meno tasse sul lavoro. Iva - stop all'aumento. Più fondi per scuola e sanità - 80 euro restano" : Esprime ottimismo in mattinata ("Siamo fiduciosi. La Commissione Ue naturalmente aspetta la Manovra di bilancio, è su quella che si esprime", ha detto lasciando Confindustria), poi nel pomeriggio delinea i contenuti della legge. "Seguiremo una strategia su tre assi: il rilancio degli investimenti, la riduzione della tassazione sul lavoro e la coesione sociale", ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri

Manovra - la ministra Bonetti : "Al lavoro per congedo paternità di almeno 10 giorni - bonus nascita e assegno unico per figli" : L'aumento del congedo paternità portandolo ad almeno dieci giorni, poi bonus nascita e un assegno unico come contributo economico alle famiglie per ciascun figlio dalla nascita all'età adulta. Sono queste le misure a cui la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti ha detto che sta lavorando per l'inserimento come collegato alla prossima Manovra finanziaria. "Stiamo lavorando e non posso al momento dire altro", ha

Manovra - cosa cambia : meno detrazioni su casa e sanità (ma non sui mutui) Arrivano «cash back» e «bonus Befana» : Per far quadrare i conti si apre la strada alla riduzione degli sgravi fiscali per i redditi più alti, con una soglia fissata a 100 mila euro: coinvolte tutte le detrazioni, anche su spese sanitarie e ristrutturazioni edilizie, ma non i tassi sui mutui

Manovra - nuova Iva e freno su quota 100 Meno tasse per chi usa carte di credito In Italia tanti Pos - ma si paga in contanti : In fase di studio una tassa più leggera per chi usa mezzi di pagamento elettronici. Sono previsti invece rincari per chi salda con il cash

Manovra - la proposta : "Iva ridotta sui prodotti che inquinano meno. Aumentando l'accisa sui carburanti - a partire dal gasolio" : Abbassare l'Iva sui prodotti a minor impatto ambientale. Alzandola su quelli molto inquinanti. Mentre il governo giallorosso tenta di risolvere il rebus delle clausole di salvaguardia in vista della prossima legge di Bilancio, ormai imminente, dal mondo delle imprese della cosiddetta economia circolare arriva una proposta che risolverebbe più di un problema. "Avrebbe un senso etico ed economico, perché i prodotti con migliori

Manovra/ Più tasse - meno Pil : ecco cosa c'è dietro le ultime mosse del Governo : Si avvicina il momento in cui il Governo dovrà varare la MANOVRA. E per i cittadini c'è il rischio che le tasse non scendano