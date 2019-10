Manovra | iniziato il vertice di maggioranza | Conte riunito con Di Maio e Franceschini

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) A due giorni dalla sconfitta in Umbria, ladi governo torna a sedere attorno a un tavolo. Lo fa a Palazzo Chigi dove è in corso ilsulla legge di bilancio. La riunione sullaè presieduta dal presidente del consiglio Giuseppe, affiancato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Sono presenti per il Movimento 5 stelle, Luigi Di, il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Riccardo Fraccaro, e il viceministro all’Economia Laura Castelli. Per il Pd ci sono Darioe il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani. Per Liberi e Uguali presenti Roberto Speranza e la capogruppo al Senato, Loredana De Petris. Italia viva di Matteo Renzi è rappresentata dalla ministra Teresa Bellanova e dal vicecapogruppo Luigi Marattin. In mattinata si è svolto un altro incontro di governo dedicato al pacchetto famiglia da inserire in legge di ...

