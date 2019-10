Fonte : ilnapolista

(Di martedì 29 ottobre 2019)re o nonre. Titola così il quotidiano catalano La Vanguardia.come Napoli,lì sta montando lasui chilometri percorsi una partita. Tutto il mondo è paese. Dato – quello dei chilometri percorsi – che per Francesco Mauri, preparatore atletico del Napoli, è più o meno inutile. Asono rimasti colpiti dai numeri forniti dalla Uefa per la partita di Champions vinta da Messi e compagni a Praga contro lo Slavia. I cechi hanno corso quindici chilometri in più rispetto ai catalani. E su 25 partite disputate in Champions con Valverde in panchina, in 24 i catalani hanno corso meno dei loro avversari. Mare più o meno chilometri, è così importante? La Vanguardia scrive che Valverde è arrivato preparato in conferenza stampa. Il tecnico ha innanzitutto contestato le cifre fornite dalla Uefa: «I nostri dati dicono altro». Soprattutto, ha ...

napolista : Il Barcellona corre troppo poco, anche in Catalogna è polemica Vincere a Praga non è bastato, aver corso 15 km in… - AlbyNodari26 : Rossi chiede a Cecchinello perché Nakagami non corre le 3 gare e come ha fatto a farsi male. Cecchinello ride “si e… - DVACMILAN : Oh qualcosa si vede siamo più corti tra i reparti si corre meno e si fa girare palla più velocemente. Non siamo il… -