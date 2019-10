Come sarà l’impiegato del futuro? Occhi rossi | sovrappeso | gambe gonfie | schiena curva

Ecco Come sarà lo Xiaomi Mi Watch con Wear OS : tra noi forse dal 5 novembre : Non potevano mancare nuovi dettagli (oltre a quelli che vi avevamo già rivelato all'incirca un mese fa) sullo Xiaomi Mi Watch, il primo smartWatch con Wear OS (il sistema operativo di Google pensato appositamente per i dispositivi indossabili di ultima generazione) del produttore cinese. L'accessorio sarà presentato il prossimo 5 novembre, in concomitanza con il lancio delle nuove Mi TV e dello Xiaomi Mi CC9 Pro (device anch'esso molto atteso e ...

Grasso - con la gobba e gli occhi rossi : Come sarà l'impiegato del futuro : Secondo una ricerca commissionata da un'azienda britannica, se le nostre abitudini non cambieranno, il lavoro sedentario ci...

Come sarà il taxi volante dei cieli britannici : La corsa ai taxi dei cieli continua a far gola a molte aziende, che tentano di infilarsi in quello che dovrebbe uno dei mercati più redditizi dei prossimi decenni. Nel lungo elenco di chi sta testando mezzi e tecnologie rientra Vertical Aerospace, startup nata nel 2016 a Bristol ,che mira a essere il primo servizio di taxi volanti on demand nel Regno Unito entro il 2022. Un’ambizione che passa da Seraph, il secondo modello di veicolo elettrico ...

Come cambierà l’America se Trump sarà rieletto : Al di là delle polemiche spicciole di una campagna elettorale di fatto già avviata da mesi, vi è un dato più importante che giunge dagli Stati Uniti indipendentemente dalle opinioni di ciascuno pro o contro Trump.La sua presidenza sta mutando radicalmente il rapporto dell’America con il mondo. ‘America First’ non è solo uno slogan ma la sintesi di una dottrina che porta gli USA a un sempre ...

Come sarà lo stadio dell’Inter Miami - la squadra fondata da David Beckham : Negli Stati Uniti le strutture sportive sono un elemento prioritario per avviare una nuova società, a prescindere che si tratti di football, basket, baseball, hockey o calcio. E proprio il soccer è la disciplina che molti, tra imprenditori, società e istituzioni, stanno cercando di promuovere. L’ultimo caso in ordine cronologico in tal senso è l’avventura dell’Inter Miami, società ideata da un gruppo di investitori capitanati da David Beckham, ...

Robot - Come cambieranno le nostre case quando saranno popolate di domestici : Da anni parliamo di un futuro popolato dai Robot. Sappiamo da tempo che ci ruberanno il lavoro, diventeranno super-intelligenti e, stando agli esempi di Terminator e Westworld, conquisteranno il mondo ribellandosi al nostro dominio. Ma in realtà c'è ancora tantissima strada da fare prima di poter vedere un Robot ad ogni angolo di strada: l'idea comune dell'automa umanoide in grado di fare qualsiasi cosa è un sogno ...

HDR+ - Android TV e Dolby Vision : ecco Come saranno le nuove smart TV Philips PUS8204 : Philips PUS8204 è il nuovo modello di smart TV con Android 9 Pie nei tagli da 50, 55 e 65 pollici

Ecco Come saranno i nuovi occhiali AR di Samsung : Un interessante brevetto pubblicato in Sud Corea mostra un nuovo paio di occhiali AR di Samsung

La campagna di Disintegration sarà Come un'"intensa montagna russa" con momenti adrenalinici e altri più riflessivi : Disintegration, l'imminente gioco mix di strategia e sparatutto di V1 Interactive, sembra un progetto curioso ed è guidato dal co-creatore di Halo Marcus Lehto, ed è supportato da talenti impressionanti. Finora abbiamo visto e ascoltato alcune cose interessanti sul gioco, quindi l'interesse per questo progetto sta salendo con il tempo.Detto questo, mentre finora abbiamo ricevuto molti dettagli sulla componente multiplayer del gioco, non c'è ...

Pas Scuola - lavori in corso al Ministero : Come saranno e chi otterrà l’abilitazione : lavori in corso per i Pas Scuola: il 16 Ottobre il Ministro Fioramonti ha anticipato in Senato il contenuto del disegno di legge che riformulerà il sistema di formazione e reclutamento del personale docente. Il testo potrebbe essere pronto per l’approvazione già dall’aprile 2020. Vediamo assieme tutte le informazioni in merito. Concorso Straordinario e Ordinario Secondaria: chi partecipa Pas Scuola: tempistiche Tornano nuove ...

Come sarà il futuro della scuola? : Una classe cinese alle prese con robot (foto: Guo Bin/VCG) Negli ultimi due secoli, l’istruzione scolastica è rimasta sostanzialmente uguale. Oggi Come allora, la scuola dell’obbligo si basa su lezioni frontali tenute dai professori che richiedono a tutta la classe di imparare le stesse cose, allo stesso modo e alla stessa velocità. Una soluzione inevitabile, considerando i limiti in termini di tempo e risorse che da sempre affliggono il mondo ...

A New York apre il nuovo MoMA : ecco Come sarà : Il nuovo MoMAIl nuovo MoMAIl nuovo MoMAIl nuovo MoMAIl nuovo MoMAIl nuovo MoMAIl nuovo MoMAIl nuovo MoMAIl 21 ottobre a New York riapre il MoMA: dopo quattro mesi di ristrutturazione costati 450 milioni di dollari, il più grande museo dell’arte moderna al mondo è pronto ad accogliere i visitatori con il 30% in più di spazio espositivo, ovvero 3700 metri, per un totale di di 15300 in grado di ospitare complessivamente 2400 opere. COSA ...

Selvaggia Lucarelli contro Barbara D'Urso : 'Sara Tommasi trattata Come Joker' : Che tra le due non corra buon sangue è notorio: di 'scaramucce' tra loro ce ne è stata più d'una finita in tribunale. In una delle ultime risolta per via giudiziaria, Selvaggia Lucarelli, condannata in primo grado per aver paragonato Barbara D'Urso al criminale nazista Erik Priebke, lo scorso luglio è stata assolta in appello. Stavolta l'opinionista, nota al grande pubblico per i post pungenti sui temi più disparati e gli interventi al vetriolo ...

Ecco Come sarà il prossimo budget phone di Motorola - il Moto E6 Play : Trapelano le informazioni generali sul nuovo Motorola Moto E6 Play che sarà ufficializzato il prossimo 24 ottobre