Calciomercato Milan – Occhio al profilo d’esperienza | a gennaio può arrivare Ivan Rakitic

Calciomercato Milan - da Suso a Piatek : i bocciati sarebbero finiti sul mercato : Secondo quanto riferito da 'Calciomercato.it', ben sette tra gli undici titolari della squadra Milanese hanno attualmente il loro futuro nel club in bilico. I rossoneri sono incappati in un'altra sconfitta contro la Roma domenica sera, la quinta in solo nove partite in questa stagione, rimanendo al 13° posto con già sette punti di distanza dalle prime quattro. I fan rossoneri chiedono risposte alla dirigenza dopo che l'allenatore Marco Giampaolo ...

Calciomercato - 4 club di Serie A in corsa per Ibra : la proposta del Milan al Torino - i nomi per Inter e Roma : La Serie A è concentrata sulla giornata di campionato ma a tenere banco è anche il Calciomercato, le dirigenze del massimo torneo italiano non hanno intenzione di farsi trovare impreparate e per questo motivo sondano il mercato alla ricerca di occasioni per rinforzare le rose in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Ecco tutte le trattative delle ultime ore nel dettaglio. Inter – Dopo il pareggio contro il Parma il ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic sarebbe vicinissimo allo United : niente Milan o Inter : La notizia più importante di oggi per il Calciomercato della Juventus arriva dalla Spagna e riguarda Mario Mandzukic. L’attaccante croato, ormai fuori dal progetto tecnico bianconero, è sempre più vicino alla cessione che potrebbe avvenire già nei primi giorni di gennaio. Queste sono infatti le giornate giuste per trovare una nuova sistemazione all’attaccante e secondo il sito spagnolo todofichajes.com dovrebbe essere il Manchester United la ...

Calciomercato - scambio bomba della Juve : il Milan guarda in Germania - primo innesto per Genoa e Spal - ansia Atalanta : Si avvicina la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, un turno che promette grande spettacolo ma nelle ultime ore le società del massimo torneo italiano si sono mosse sul fronte Calciomercato con l’obiettivo di muoversi in anticipo nelle prossime sessioni di gennaio e giugno. Sono tante le trattative, alcune veramente clamorose. SASSUOLO – Importante mossa nelle ultime ore del club neroverde, rinnovo per ...

Calciomercato Milan - quattro obiettivi per il ruolo di terzino destro : Celik in pole : Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, dopo un brutto inizio di stagione il Milan cercherà rinforzi nella prossima finestra di mercato che si aprirà a gennaio. Oltre ad acquistare almeno una figura esperta, i rossoneri dovranno rafforzare la posizione di terzino destro, poiché le opzioni attuali non sono sufficienti. Nelle ultime due stagioni, Calabria è stato il terzino titolare del club rossonero. Tuttavia, il calciatore classe 1996 è ...

Calciomercato Milan : Lars Mai interessa per gennaio - c'è anche l'occasione Diaz : Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, il Milan sarebbe interessato al giovane giovane difensore del Bayern Monaco Lars Lukas Mai. Fino ad ora la Elliott Management ha utilizzato una strategia di mercato volta ad acquistare principalmente giovani giocatori con un alto potenziale per registrare future plusvalenze in bilancio, di conseguenza il Milan è stato accostato a una serie di nomi con delle ottime prospettive future. In queste ...

Calciomercato Milan - Suso e Rodriguez potrebbero essere ceduti a gennaio : Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it' sarebbe giunto il tempo di considerare seriamente la vendita di Suso. Il portale afferma che la dirigenza del Milan sta valutando questa possibilità a gennaio per far respirare il bilancio e aprire alla possibilità di rinforzi. Suso è stato il giocatore più discusso negli ultimi anni rossoneri poiché parecchi tifosi lo hanno visto come un giocatore di classe mondiale che ha sollevato il Milan mentre ...

Calciomercato Juve : ci sarebbe un'intesa fra Mandzukic e il Milan per gennaio : Il Calciomercato non si ferma mai. Nonostante il ritorno della Serie A in questo weekend, i media sportivi continuano a soffermarsi sulle trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio. Tra le società più attive ci sarebbe la Juventus soprattutto alla voce cessioni, con la dirigenza che starebbe cercando di piazzare sul mercato quei calciatori che non rientrano nel progetto di Maurizio Sarri. Tra i nomi più discussi c'è sicuramente quello di ...

Calciomercato Juventus : ‘gelo’ tra Mandzukic e lo United - ora il Milan sarebbe in pole : L’addio di Mario Mandzukic inizia ad essere una questione complicata per il Calciomercato della Juventus. Il croato è ormai ai margini della rosa bianconera e, come ha spiegato Maurizio Sarri ieri, non si allena nemmeno più con i compagni. A gennaio dovrà lasciare Torino ma al momento la sua partenza è abbastanza delicata. Le ultime notizie in arrivo dall’Inghilterra parlano di un raffreddamento dei contatti con il Manchester United. Paratici ha ...

Calciomercato Milan - colpo di scena : accordo con Mandzukic per gennaio : Calciomercato Milan – L’inizio di stagione in casa Milan non è stato di certo all’altezza, il cub rossonero si trova distanziato dalle zone altissime della classifica e nonostante la vittoria in trasferta contro il Genoa ha deciso di esonerato Giampaolo, l’allenatore non ha convinto dal punto di vista del gioco e nemmeno dei risultati, non si è verificato quel cambio di passo che tifosi e dirigenti si auspicavano. ...

Calciomercato Milan : Dani Olmo - Sidibé ed Elneny sarebbero nel mirino : Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Milan aveva degli scout presenti al recente incontro della Spagna Under 21 contro i pari età della Germania, al fine di osservare da vicino le prestazioni di Dani Olmo. Si prevede che i rossoneri saranno attivi nella finestra di trasferimento di gennaio a seguito del loro pessimo inizio di stagione e di recente si è detto che il Milan avrà a disposizione 40 milioni di euro da investire. Uno dei ...

Calciomercato Milan – Bilancio in rosso - servono cessioni importanti : Donnarumma e Suso i più costosi - ma occhio a Paquetà : Il Milan rende noti 145.9 milioni di rosso di Bilancio per l’esercizio 2018-2019. servono cessioni per rimpinguare le casse della società: diversi big potranno essere sacrificati La situazione in campo non è delle migliori, quella del Bilancio è anche peggio. Per il Milan sono giorni tribolati anche dal punto di vista finanziario: il Bilancio 2018-2019 ha certificato un buco di 145.9 milioni, conti in rosso per 20 milioni in più ...

Calciomercato Milan : Emre Can - Rugani e Callejon potrebbero essere i nuovi rinforzi : Nelle ultime settimane ed anche nella scorsa finestra di mercato era emerso un forte interesse del Milan per il difensore della Juventus Demiral. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it', in questo momento, i rossoneri starebbero monitorando altri giocatori della Juventus. Infatti potrebbe esserci un diverso difensore centrale bianconero sul taccuino di Boban, Maldini e co. come Daniele Rugani, il cui nome sarebbe emerso nelle ultime ore. ...

Calciomercato - Ibrahimovic sarebbe conteso da Milan e Inter ma i nerazzurri smentiscono : Con il contratto con i Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic in scadenza alla fine dell'anno, molti club potrebbero tenere d'occhio lo svedese. Il modo in cui si è ripreso dai problemi al ginocchio è stato impressionante e questo dice molto sulla naturale idoneità e determinazione dell'uomo. Dopo aver subito due infortuni al ginocchio durante il periodo trascorso al Manchester United, Zlatan ha impressionato l'MLS come se nulla fosse mai ...