Calciomercato Juventus | possibile colpo Son a gennaio

(Di martedì 29 ottobre 2019) Lagià starebbe pensando al futuro prossimo e avrebbe messo nel mirino uno dei giocatori più in forma del momento. Si sta parlando di Son, fortissimo esterno offensivo che milita nelle fila del Tottenham. Il coreano è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione, tanto che la dirigenza bianconera avrebbe deciso di mandare emissari per assistere alla gara tra il Liverpool e il Tottenham, una partita che ha messo in vetrina elementi di grande valore. Son piace moltissimo alla, sia perché è dotato di un talento cristallino, sia perché l'operazione di mercato garantirebbe una straordinaria apertura ai mercati asiatici. Son è infatti un giocatore estremamente popolare in Asia, dunque per lasi tratterebbe anche di un'operazione di marketing. L'eventuale arrivo del coreano a Torino garantirebbe grandi vantaggi per un mercato che è in costante crescita in questo ...

