Renzi | Accordo PD-M5S sbagliato nei modi e nei tempi

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Italia Viva di Matteosi è costituito in piena campagna elettorale per le regionali in Umbria e di fatto non ha partecipato alle elezioni, ma questo non ha impedito il suo leader ad intervenire per commentare il risultato ottenuto dal patto stretto tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, forze con cuisi trova ora al governo.Il commento dell'ex premier è arrivato durante un incontro con Bruno Vespa per la presentazione dell'ultimo libro del giornalista Rai:Una sconfitta scritta figlia di unneie nei. Lo avevo detto, anche privatamente, a tutti i protagonisti. E non a caso Italia Viva è stata fuori dalla partita. In Umbria è stato un errore allearsi in fretta e furia, senza un'idea condivisa, tra Cinque Stelle e Pd. E non ho capito la 'genialata' di fare una foto di gruppo all'ultimo minuto portando il premier in campagna ...

