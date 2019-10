‘Questo è il tempo in cui attendo la grazia’ | l’omaggio a Pier Paolo Pasolini

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Roma – Il Teatro di Roma dedica un omaggio acon QUESTO È ILIN CUILA GRAZIA, tre tappe di uno spettacolo a firma di Fabio Condemi e Gabriele Portoghese, che ci portano nei luoghi che hanno segnato l’esistenza del poeta. Un viaggio a ritroso che parte da Ostia (al Teatro del Lido il 2 novembre ore 20), passando per Roma, (al Teatro India il 3 novembre ore 21), per terminare nella regione della sua infanzia friulana (al Verdi di Pordenone il 5 novembre).si apre con UN SALUTO A, sabato 2 novembre (ore 11) al Parco Letterariodi Ostia (in Via dell’Idroscalo 170), un appuntamento emozionante con la memoria e il ricordo del grande poeta, per riscoprirne anche alcuni versi con Gabriele Portoghese che leggerà le poesie Una disperata vitalità e Un affetto e la vita. Lo spettacolo QUESTO È ILIN ...

