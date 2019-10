Pomeriggio 5 | gesto choc di Francesca Cipriani D’Urso | “Calma!”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 28 ottobre 2019)Cinque, Barbarabacchetta la: “Stai calma!” Barbara d’Urso ha rimproveratodurante il talk dedicato alla cronaca rosa di5. Per quale motivo?, che è stata promossa ad inviata ufficiale del programma di canale 5, era in collegamento con gli studi di Cologno. La showgirl si trovava al mercato della frutta e, convinta che la bella presentatrice partenopea le avesse dato la parola, ha iniziato a parlare a raffica, facendo cadere tutta la frutta del bancone che l’ha ospitata in questo collegamento. Barbara d’Urso ha rimproverato, chiedendole di raccogliere subito da terra la frutta e la verdura che aveva lasciato cadere. La showgirl ha subito fatto ciò che la conduttrice le aveva richiesto, ma piegandosi per raccogliere i vegetali ha mostrato il lato B alle telecamere di5. ...

QueenVittoria_ : Oggi pomeriggio B (una bimba a cui faccio ripetizioni) mi ha fatto trovare per merenda un cannolo alla crema pastic… - sorridicncausa : @CrisLionLeo Le cose che segnano non è facile dimenticarle anche quando sembra che ci si è riusciti, basta un gest… - DQuotidiana : #Cronachedioggi #25ottobre Milano,nel pomeriggio, spruzzato spry al peperoncino nei pressi dei tornelli della linea… -