Lorenzo Riccardi | ex U&D | in radio | ' Vorrei fare il GF Vip | Wanda Nara non mi è

Grande Fratello Vip 4 - Lorenzo Riccardi nel cast? La sua risposta : Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, coppia nata e cresciuta nello studio di Uomini e Donne, sono stati ospiti di Giada Miceli a Non succederà più, trasmissione radiofonica di Radio Radio. In occasione dell'intervista, i due hanno rivelato come procede la relazione. I due vivono insieme, ormai da alcuni mesi, a Latina, città natale dell'ex-corteggiatrice, e hanno avviato un'attività di piante stabilizzate. Matrimonio e figli? C'è in progetto ...

Lorenzo Riccardi al veleno su Wanda Nara - poi il Gf Vip : l’ex tronista si svela : Lorenzo e Claudia news, la coppia si racconta tra convivenza e sogni nel cassetto Le ultime news su Lorenzo e Claudia sono arrivate direttamente dai microfoni di Radio Radio. La coppia infatti era presente oggi in studio con Giada Di Miceli durante la sua trasmissione Non succederà più e hanno parlato di davvero tante cose. […] L'articolo Lorenzo Riccardi al veleno su Wanda Nara, poi il Gf Vip: l’ex tronista si svela proviene da ...

Lorenzo Riccardi in pole per il GF Vip. Claudia : “Non sarà facile” : Lorenzo Riccardi sul Grande Fratello Vip 2020: “Sono tra i candidati!” Il Grande Fratello Vip non partirà in questi ultimi mesi del 2019 bensì all’inizio del 2020. Condurrà Alfonso Signorini e gli opionisti dovrebbero essere Pupo e Wanda Nara. Signorini e Barbara d’Urso hanno fatto pace così che Pomeriggio 5 e Domenica Live possano poi parlare del reality senza imbarazzo. Tra i possibili concorrenti c’è anche ...

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi e Claudia : 'Un figlio? Sì' - Trono Classico - : Uomini e Donne Trono Classico, news ed anticipazioni: Giulio e Giovanna sempre più complici al punto da scambiarsi un bacio, mentre Giulia e Daniele...

Claudia Dionigi : Un figlio con Lorenzo Riccardi? Lo desideriamo : Una delle coppie più amate di Uomini e Donne è quella composta da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, che sembrano essere intenzionati a costruire una famiglia insieme nonostante la giovane età. I due si sono fidanzati davanti alle telecamere di Canale 5 a conclusione della scorsa stagione televisiva e, mentre molti loro “colleghi” si sono già detti addio, Lorenzo e Claudia sembrano essere sempre più innamorati l’uno dell’altra. Il loro ...

Nicolò Ferrari e Giulia Cavaglià insieme? Avvistati : scrive lui (e su Lorenzo Riccardi…) : Giulia Cavaglià e Nicolò Ferrari Avvistati, la verità dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne Giulia Cavaglià e Nicolò Ferrari sono finiti al centro di pettegolezzi che ci son parsi da subito assurdi per il loro contenuto: si diceva in effetti che l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex corteggiatore nonché tentatore di Nilufar Addati […] L'articolo Nicolò Ferrari e Giulia Cavaglià insieme? Avvistati: scrive lui (e su ...

Uomini e Donne - Claudia Dionigi rivela l’ossessione di Lorenzo Riccardi : “È fissato” : Pochi ci avrebbero scommesso, ma tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi l’amore va a gonfie vele. La coppia, nata nella scorsa stagione nello studio di Uomini e Donne dove lui era tronista, è sempre più unita e innamorata, anche se qualcuno è ancora scettico. Per esempio, qualche giorno fa la bella ex corteggiatrice aveva pubblicato su Instagram una dolce dedica al suo fidanzato ma nel giro di poche ore si è vista arrivata una frecciatina ...

Lorenzo Riccardi opinionista a Uomini e Donne? Lui si candida : L'ex tronista del popolare programma di Maria De Filippi si è proposto alla produzione come sostituto di Mario Serpa, opinionista della trasmissione, per affiancare Gianni Sperti e Tina Cipollari. Chi si siederà come nuovo opinionista di "Uomini e Donne"? Dopo le ultime scottanti polemiche avvenute tra Mario Serpa e la produzione del programma sembra, infatti, chiaro che l'ex corteggiatore non farà parte degli opinionisti. L'ex tronista ...

Uomini e Donne - Claudia Dionigi prende il bouquet e Lorenzo Riccardi la gela : "Minc*** - proprio..." : Nel seguitissimo programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, il grande classico in onda su Canale 5, nascono molte coppie: d'altronde è lo scopo del dating-show. Ma non tutte queste coppie trovano poi seguito spentesi le telecamere. Sempre più uniti e innamorati, invece, si dimostrano Lorenzo Ric

Uomini e Donne : Claudia Dionigi si prende gioco di Lorenzo Riccardi : Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne preso in giro da Claudia Dionigi: ecco perchè Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi formano una delle coppie più amate dai fan del Trono Classico di Uomini e Donne. E il loro amore pare essere molto forte, tanto da indurre a far pensare ai loro supporter che potrebbero rimanere insieme per tanto tempo. Il rapporto di Claudia e Lorenzo però è anche molto scherzoso: spesso e volentieri si prendono in giro, come è ...

Uomini e Donne gossip - Lorenzo Riccardi da piccolo : lo scherzetto di Claudia : gossip Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: una storia vera Dopo la fine di Uomini e Donne e la scelta nel castello Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi continuano a vivere felici la loro storia d’amore, divertendosi come ai vecchi tempi, anzi ogni giorno di più, e condividendo con tutti i loro follower i […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Lorenzo Riccardi da piccolo: lo scherzetto di Claudia proviene da gossip e Tv.