Infettata in ospedale | mi rimborsino Ma i giudici le danno torto

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Sofia Dinolfo Protagonista della vicenda una donna agrigentina che asserisce di aver contratto un'infezione durante la sua degenza in, a causa della patologia non riuscirebbe più a lavorare Dice di aver contratto un’infezione all’e chiede un milione di euro in risarcimento. Una vicenda che sta facendo discutere non poco ad Agrigento e che ha come protagonista una donna che asserisce di essersi ammalata mentre si trovava al pronto soccorso dell’Barone Lombardo di Canicattì. Secondo la paziente, la malattia è iniziata a causa della sua degenza in un reparto infetto e adesso, per via della patologia, “ha perso la capacità di svolgere la sua attività lavorativa”. Ben 1.119.303 euro nello specifico la somma chiesta in risarcimento danni “per la responsabilità dei medici”. Una notevole cifra la cui ragione deve trovare riscontro su quelle che potrebbero ...