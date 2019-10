Heather Parisi a Verissimo ho sofferto di bulimia

Fonte : people24.myblog

(Di lunedì 28 ottobre 2019)svela il dramma segreto a: «Hodia causa di persone terribili». La storica showgirl si è raccontata a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin. E ha parlato di un momento molto duro della sua vita. Ecco le parole di: «Mio padre è andato via di casa quando avevo due anni, mia madre non era mai a casa. La danza mi ha salvato da una strada non molto bella. A 13 anni sono andata a vivere da sola a San Francisco, a 15 anni a New York. Mi è mancata la guida. Quando sono arrivata in Italia a 18 anni mi sono affidata a persone sbagliate nella vita privata. Laè cominciata dopo Fantastico 2 ed è stata causata dalla vita privata, ho avuto intorno persone terribili. Mangiavo 12 girelle Motta, 7-8 Coca Cola e poi vomitavo in continuazione. Sono arrivata a pesare 42 chili, mi dicevano tutti che ero brutta. Ne sono uscita con ...

