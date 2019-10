Bimba di 5 anni investita da un’auto mentre attraversa la strada È grave

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Fattaccio quello capitato ad Udine, dove unadi appena 5, che adesso si trova ricoverata all’ospedale, è stataieri pomeriggio a Cervignano del Friuli in via Turoldo, all’angolo con via Manzoni,va la. Prontamente soccorsa dal personale sanitario, le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stata pertanto trasportata in ambulanza nel nosocomio del capoluogo friulano. Stando alle prime ricostruzioni, la piccola, che era stata al vicino parco giochi in compagnia della mamma, della sorellina, di un cuginetto e delle zie, e si era allontanata per raccogliere un fiore da regalare alla sorella. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di ieri.Nel momento in cui ha invaso la carreggiata laper raggiungere i parenti è stata. La mamma e le zie, che si sono accorte dell’imminente pericolo, le hanno urlato di fermarsi, ma la ...

