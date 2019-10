Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) “Mi permetto di dare un consiglio al Pd: inRomagna non corra con il M5S”. Dopo la batosta del nuovo campo progressista in Umbria, Federico Pizzarotti, ex cinque, oggi sindaco di Parma al suo secondo mandato, si confessa con l’Huffington Post. Il suo è un giudizio impietoso sugli ex compagni del “movimento”, destinati ad assestarsi attorno al 10 per cento, ma vuole essere anche un monito nei confronti del Partito democratico, in vista della prossime competizione regionali. In particolare, del match clou che si disputerà inRomagna, il prossimo 26 gennaio.Prima di affrontare la sfida della sua regione. Partiamo dalla sconfitta di ieri in Umbria del patto civico fra Pd e Cinque. Ecco, si aspettava il tracollo del suo ex partito?“Il risultato negativo non è dovuto solo all’regionale, ma il ...

GiuseppeFalci : 'Adesso no a un'alleanza coi 5 stelle in Emilia' Intervista a @FedePizzarotti : - AlexSanapo : @SensoDiNausea Io non mi sono stupito dell’alleanza, dopo il risultato delle politiche era necassaria, ho criticato… - ninoBertolino : RT @HuffPostItalia: 'Adesso no a un'alleanza coi 5 stelle in Emilia' -