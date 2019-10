L' AI di Final Fantasy 15 è un grande esperimento filosofico segreto - editoriale

Fonte : eurogamer

(Di domenica 27 ottobre 2019) Dove iniziano i corpi nei videogiochi, e dove finiscono? Potremmo certamente indicare il corpo del protagonista di un gioco, mentre il corpo di noi in quanto giocatori non rappresenta tanto un corpo quanto un'espressione del nostro essere: sembra quindi riduttivo fermarsi ai limiti percepibili di un singolo modello di personaggio. Nel gioco horror medievale A Plague Tale: Innocence, il raggio d'azione e la consapevolezza del giocatore sono distribuiti sui corpi di diversi personaggi (oltre allo spettatore fantasma rappresentato dalla telecamera in terza persona): la sorella maggiore Amicia, una banda di adolescenti in fuga e il giovane malato Hugo, che deve essere protetto in quanto tallone d'Achille. Dove siamo esattamente noi, ovvero l'intelligenza che dirige la simulazione in questa equazione mutevole? E cosa rappresenta tutto questo per i concetti di mente e corpo in generale? ...

