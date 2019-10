Calcio, serie A: Bologna-Sampdoria 2-1

Al 'Dall'Ara' ilbatte 2-1 la Samp e sale a 12 punti in classifica. I padroni di casa vengono dalla sconfitta con la Juve,la Samp dal pareggio con la Roma.subito pericoloso con Dzemaili, ma al 25' palo Samp con Gabbiadini.La partita si sblocca al 48' con un gol di Palacio che finalizza un' azione in velocità con Soriano. Al 64' un errore difensivo permette a Vieira di servire Gabbiadini che pareggia con uno splendido sinistro.Ilnon ci sta e al 78' va in gol con Bani servito da Mbaye.(Di domenica 27 ottobre 2019)