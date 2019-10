Tre cambi tre gol | il piccolo triplete di Thiago Motta all’esordio

MotoGp Australia 2019 - cambiano gli orari : dove vedere in tv e sTreaming : Qualifiche cancellate per il forte vento. I nuovi orari delle gare: Moto3 alle 2, Moto2 alle 3.20, MotoGp alle 5 in diretta...

Diretta/ Siena Pianese - risultato 1-0 - sTreaming video tv : Due cambi per gli ospiti : Diretta Siena Pianese streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie C.

Cambiamenti climatici - opportunità - comunicazione e rischi : la scienza protagonista a Trento : La Società Italiana per le Scienze del Clima (SISC) ha scelto Trento per la Settima edizione della sua Conferenza annuale. Una scelta che si rivolge a un territorio che è protagonista nella ricerca, e che è stato segnato lo scorso anno dalla tempesta Vaia. I lavori si sono aperti con i saluti del presidente della SISC Silvio Gualdi, del coordinatore scientifico del Tavolo del Clima Roberto Barbiero, e per la Provincia autonoma di Trento della ...

Venere era simile alla Terra. Il clima di un pianeta cambia : per questo dobbiamo atTrezzarci : Ci sono notizie che, per quanto interessanti, è opportuno lasciare decantare per evitare che qualsiasi cosa si dica venga fraintesa, perché il tempo è sbagliato. Facciamo riferimento a quanto raccontato un paio di settimane fa a proposito di Venere e di come in un tempo passato, lontano ma reale, possa avere avuto atmosfera, clima e meteorologia molto simile a quella della Terra di oggi. Venere, unico pianeta con un nome femminile. Ha una massa ...

Robot - come cambieranno le nosTre case quando saranno popolate di domestici : Da anni parliamo di un futuro popolato dai Robot. Sappiamo da tempo che ci ruberanno il lavoro, diventeranno super-intelligenti e, stando agli esempi di Terminator e Westworld, conquisteranno il mondo ribellandosi al nostro dominio. Ma in realtà c'è ancora tantissima strada da fare prima di poter vedere un Robot ad ogni angolo di strada: l'idea comune dell'automa umanoide in grado di fare qualsiasi cosa è un sogno ...

Allarme chat - un ragazzo su Tre scambia materiale porno e razzista : Sangue. Violenza. pornografia. Perfino pedofilia. Un mondo oscuro e misterioso che passa attraverso chat e gruppi di messaggistica istantanea. Il contenuto degli smartphone dei ragazzi di oggi fa...

Manovra - slittano sTretta su contante e Pos : cosa cambia : slittano al primo luglio sia il muovo tetto a 2 mila euro sull'utilizzo del contante sia le sanzioni per commercianti ed esercenti che rifiutano i pagamenti elettronici. Con questo compromesso la...

Pensioni - così si cambia nel 2020 : i Tre pilastri e tutte le novità : Da quota 100 all'Ape sociale, passando per l'opzione donna e la mini rivalutazione per gli assegni, ecco cosa dobbiamo...

Domenica si cambia l'ora - per l'Italia poTrebbe essere l'ultima volta : La notte tra sabato 26 ottobre 2019 e Domenica 27 ottobre 2019 alle ore 3.00 le lancette si sposteranno indietro di un'ora e si passerà dall'ora legale all'ora solare. Ci sembrerà di avere le giornate più corte e di avere meno luce diurna. In realtà si guadagnerà un'ora di luce al mattino e se ne perderà una al pomeriggio. Un po di storia Nelle società antiche i bioritmi delle persone erano indissolubilmente legati al sole. Era il sole a ...

Ora solare - il 27 ottobre scatta il cambio : poTrebbe essere l’ultima volta : Quando cambia l'ora? Domenica prossima 27 ottobre torna l'ora solare: le lancette saranno spostate un’ora indietro dalle 3 alle 2 del mattino, le giornate si accorceranno ma si dormirà un’ora in più fino al 29 marzo 2020, quando tornerà l’ora legale. Questa, tuttavia, potrebbe essere l'ultima volta che si cambia ora: l'Italia ha tempo fino ad aprile per decidere se abolire o meno il passaggio da ora solare a ora legale e viceversa.Continua a ...

Atletica - Alessia Trost si separa da Marco Tamberi : la saltatrice cambia tecnico dopo Tre anni : Le strade di Alessia Tamberi e Marco Tamberi si separano, la saltatrice in alto ha infatti deciso di cambiare il suo tecnico terminando così una collaborazione che era iniziata nell’autunno 2016 ad Ancona. Il feeling tra la friulana e il padre di GianMarco non era mai nato e i risultati della 26enne sono stati davvero molto deludenti, ben lontani dalle aspettative che c’erano sopra una ragazza dal grande potenziale che però non è mai ...

Cambio vita film stasera in tv 16 ottobre : cast - trama - sTreaming : Cambio vita è il film stasera in tv venerdì 2 novembre 2018 in onda in seconda serata su Canale 5 alle ore 23:20. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Cambio vita film stasera in tv: cast La regia è di David Dobkin. Il cast è composto da Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Jason Bateman, Leslie Mann, Alan Arkin, Mircea Monroe, TJ Hassan, Ed Ackerman, ...

Quota 100 - Catalfo : “Renziani non governano da soli - no a revisione finesTre”. Tridico : “Cambiare sperimentazione in corso sarebbe strano” : Se il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tenta di mediare dopo lo scontro al vertice notturno a Chigi tra M5s e Italia Viva su Quota 100, spiegando come “sulla misura” l’esecutivo “sta lavorando ai dettagli, in contatto con i tecnici del Mef”, è invece la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo (M5s), a chiudere ancora una volta a possibilità di revisione, a margine dell’evento ‘Inps per tutti’: ...

Pensioni - quattordicesima e Quota 100 : così poTrebbero cambiare : Durante l'incontro con il governo, i sindacati hanno messo sul tavolo un menù ricco di modifiche: dall'ampliamento della...