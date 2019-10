Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 26 ottobre 2019) In Italia ilagile conta appena il 2% degli occupati. Servono politiche di incentivazione per favorire un cambiamento che non va fermato

Domenico_Marra : #Lavoro SMART WORKING/ Oltre il lavoro da casa c’è di più - mlombardo81 : RT @BLQairport: La firma del protocollo di intesa tra imprese e istituzioni della regione Emilia-Romagna per stimolare nelle organizzazioni… - enricovestri : Comunque lo smart working è fantastico: oltre a poter stare nudo, mentre lavoro posso mangiare, bere, fumare... anc… -