Sicilia | ingenti danni per il maltempo | enorme voragine a ridosso dell’abitato di Ispica

(Di sabato 26 ottobre 2019) L’ondata diche ha investito il Sud Est dellaha provocato almeno una vittima. Si tratta di un uomo che era stato segnalato come disperso nella notte sulla statale 115, la stessa dove ieri sera erano state travolte due auto dalla piena del torrente. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato questa mattina dai vigili del fuoco sulla statale tra i comuni di Noto e Rosolini. Ale forti piogge hanno provocato lo straripamento di un fiume, molti i: una sessantina di ovini morti e unadell’abitato. L'articoloper ildell’abitato diproviene da Il Fatto Quotidiano.

