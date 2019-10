Minorenne abusata da un pedofilo lo accoltella | il giudice decide così | niente carcere e

Fonte : baritalianews

(Di sabato 26 ottobre 2019) Una ragazza di 15 anni, quando aveva otto anni, era statada unche aveva scontato solo pochi ani di galera. Tornato in libertà era statoto dalla ragazza che non sopportava l’idea che l’uomo fosse libero dopo averle fatto tanto male. Il, che aveva dovutore la pena per la ragazza che avevato all’addome il, aveva deciso che la ragazza non meritava ilma la aveva condannata a passare due anni in un centro di riabilitazione per minori motivandola sua scelta: “Sarebbe una disgrazia imperdonabile mandare una sopravvissuta come te in prigione”. Per questa decisione e anche per avere voluto ilin prima persona pagare le spese processuali della ragazza il magistrato Jonathan Durham Hall era stato punito. Questa vicenda si è svolta a Bradford, in Inghilterra. Ilaveva ...

vadoviacolvento : @denne_red @laurenikigai @_SpaceJay_ @tramontoestivo Ma ci siete o ci fate? Una donna ABUSATA da un minorenne è la… -