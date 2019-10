Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 26 ottobre 2019) l dolore perde sempre e quando finisce – ci ha detto qualche giorno fa lo scrittore Sandro Veronesi in occasione dell’uscita del suo nuovo libro – è un sollievo tale che sfiora la felicità. In ogni caso, vivere l’uno e l’altra “è da eroi”. Non sappiamo se Jama Don, Yolo, Chfnik e Christian King siano felici, ma sono sicuramente degli eroi. Hanno un passato turbolento, un presente instabile e un futuro incerto come molti, ma ai tanti episodi di violenza subìti o semplicemente guardati quasi sempre quando erano minorenni assieme agli insulti, alle prese in giro, ai (pre)giudizi dati da una massa banale e uniforme, sono riusciti a reagire pensando, scrivendo, cantando, scrivendo e cantando ancora. La musica è stato il loro sogno in parte divenuto realtà, farcela e scappare dai loro paesi troppo piccoli o da ...

HuffPostItalia : Michele Santoro: 'La trap mette in discussione il culto della qualità autoriale e porta noi “vecchi” sulle soglie d… - jan_novantuno : RT @ceciliasala: ciao ?? stasera h 19 al Festival del cinema di Roma (Sala Alice) c’è il mio doc, con Luca Santarelli e Rchandra Pace, prodo… - ceciliasala : ciao ?? stasera h 19 al Festival del cinema di Roma (Sala Alice) c’è il mio doc, con Luca Santarelli e Rchandra Pace… -